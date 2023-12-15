"Атеш" розвідав позицїї ЗС РФ у Криму: що зберігає ворог (фото)

Російські військові на відкритій місцевості зберігають 33 паливні баки. Також партизани помітили стоянку з десяти одиниць військової техніки.

Українське підпілля виявило склад палива та військової техніки у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти провели розвідку великого складу ПММ у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

Російські військові на відкритій місцевості зберігають 33 паливні баки. Також партизани помітили стоянку з десяти одиниць військової техніки.

Партизани зазначили, що зафіксували 33 паливні баки, розташовані на відкритій місцевості. Крім цього, "Атеш" на території помітив стоянку військової техніки — понад десять одиниць.

Російський склад ПММ у Севастополі Російський склад ПММ у Севастополі

Підпілля проводить спостереження та аналізує, коли та за яким графіком ворог поповнює баки та машини ПММ, аби потім надати інформацію Силам оборони.

"Атеш" систематично здійснює розвідку різного рівня складності. Уся інформація оперативно передається Силам оборони України, — додали партизани.

Координати об'єкта — 44.571220, 33.413880.

Склад ПММ у Севастополі

Нагадаємо, 15 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про розміщення військової техніки та особового складу російських військових у Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму. Під час розвідки партизани виявили різну техніку ворога, зокрема КамАЗ та БТР, на околицях селища Новостепове.

14 грудня стало відомо, що партизани виявили нове місце, де окупанти розміщують свою техніку у Гвардійському в Криму. Зокрема, були зафіксовані КамАзи та артилерійські тягачі. Зокрема, цю техніку ворог використовує для перекидання живої сили та установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" до Херсонської області.