Заходу час усвідомити "тупиковість розв'язаної ним війни" в Україні, — Лавров

Глава російського МЗС заявив, що Москва ніколи не уникала мирних переговорів. Але що довше триватиме війна, то складнішими будуть умови для Києва, за яких такі переговори можуть початися.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 15 грудня висловив думку, що в Європі та США виникли труднощі з пошуком коштів для військової підтримки України. За його словами, це Захід розв'язав війну в Україні, і тому йому "настав час усвідомити безвихідь" цієї війни, яка була "затіяна проти Російської Федерації", передає агентство ТАСС.

Виступаючи на пресконференції після зустрічі з білоруським колегою Сергієм Алєйніком, глава російського МЗС заявив, що в Кремлі чують розмови "розсудливих західних політиків" про те, що українська влада "не виконала роль інструменту підриву безпеки РФ і винищення всього російського" в Україні.

"Ви чуєте оцінки, які лунають з боку розсудливих політиків у НАТО і Євросоюзі. Краще пізно, ніж ніколи. Пора їм усвідомити повну тупиковість тієї війни, яку вони затіяли руками режиму Зеленського проти Російської Федерації", — сказав Лавров.

Водночас глава російської дипломатії торкнувся теми мирних переговорів. При цьому він послався на президента Володимира Путіна, який також висловлювався з цього питання, зокрема 14 грудня під час великої пресконференції.

"Президент торкався цієї теми, як він робив багато разів у попередні місяці. Ми від переговорів ніколи не йшли, і питання це потрібно переадресувати не нам", — відповів російський міністр.

Лавров також наголосив, що певних домовленостей між Україною та РФ уже було досягнуто у квітні 2022 року. Але тепер що довше триватимуть військові дії в Україні, то складнішими будуть умови для Києва, за яких такі перемовини можуть розпочатися.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров на засіданні ОБСЄ в Північній Македонії назвав держсекретаря США Ентоні Блінкена і представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля боягузами. За його словами, ці політики"бояться будь-якої чесної розмови з фактами на руках".