Симулятори Sindiana допомагають ізраїльтянам ухвалювати тактичні рішення в Газі

Бійці Армії оборони Ізраїлю завдяки симуляторам отримують можливість віртуально побувати в Газі, щоб зрозуміти, з чим їм доведеться зіткнутися.

Ізраїльська компанія Sindiana Technologies, що надає комплексне рішення для віртуального навчання на полі бою й оперативного моделювання, була залучена у військових діях і одразу після їхнього початку на прохання сухопутних військ ЦАХАЛу перевезла свій симулятор ухвалення рішень з Офіцерської школи ЦАХАЛу на базу поблизу розгорнутих військ. Про це повідомляє Israel Defense.

Компанія безперервно використовує симулятор спільно з картографічним центром підрозділу 9900 — відділу збору візуальної інформації Управління військової розвідки ЦАХАЛу.

Різні підрозділи вже використовували симулятори компанії, а ЦАХАЛ розгортав їх поруч із місцями базування своїх сил, щоб дати тим можливість "побувати в Газі" до початку наземної операції. ЦАХАЛ надає інформаційну та географічну базу даних безпосередньо підрозділам і тренажерам — і навіть проводить оновлення у світлі змін на місцевості після дій ВПС або артилеристів.

Тренажери VBS виробництва компанії Bohemia Interactive, яку в Ізраїлі представляє Sindiana, дають змогу завантажувати й відображати поточну інформацію в 3D у дуже високій якості та представляти її під різними кутами й у динамічних умовах освітлення та навколишнього середовища. Систему використовують як для точного оперативного планування, вивчення місцевості та завдань, так і для реалізації різних оперативних моделей за участю різних сил, з акцентом на взаємодію між силами.

Сухопутні війська (бронетехніка, піхота та інженерні війська) проводили спільне і скоординоване моделювання на території Гази, щоб кожен рід військ міг точно бачити ситуацію зі своєї позиції або з позиції своїх товаришів. Наприклад, командири військ, які залучити інженерні сили, каталися на бульдозері D9, а піхотинці вивчали складки місцевості та перешкоди на запланованих маршрутах руху.

Інструктори працюють у всіх родах військ, як в елітних підрозділах, так і в повітряних, морських, сухопутних військах і, звісно, у військовій розвідці, що дає змогу проводити тренування на основі найактуальнішої та найякіснішої інформації та розгортати їх у польових умовах за допомогою наявних у неї симуляторів. ЦАХАЛ використовує симулятори як самостійно, так і через команду інструкторів Sindiana.

Рам Розен, генеральний директор компанії, каже, що "багато співробітників компанії були прийняті на свої посади в резерві. Компанія веде постійну і складну роботу з підтримки ЦАХАЛу і продовжує підтримувати сім'ї військовослужбовців і своїх співробітників з глибокою вдячністю до військовослужбовців. Ми пишаємося можливістю стати партнерами ЦАХАЛу та органів безпеки під час війни".

Нагадаємо, 14 грудня в Міноборони Ізраїлю заявили, що війна триватиме більше, ніж кілька місяців.

13 грудня ЗМІ писали, що Ізраїль почав знищувати тунелі ХАМАС у секторі Газа.