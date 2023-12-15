"Уражає точністю": Сирський показав, як Маріупольська бригада знищує техніку РФ (відео)

Кадрами ударів по окупаційних військах в Україні поділився генерал-полковник Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео ураження бронетехніки російського окупаційного угруповання бійцями 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади. Пост опубліковано в Telegram-каналі генерал-полковника.

"56-та бригада уражає противника своєю влучністю буквально і фігурально. А головне — результативно. Спасибі, бійці", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що ЗМІ вдалося геолокувати відео нічної пожежі в Маріуполі та підтвердити, що горіла база РФ. Запис очевидців зроблено на території колишнього торгового центру "Порт-Сіті", який зруйнували російські війська під час початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що, за інформацією, опублікованою в соцмережах, удару по російській базі в Маріуполі завдавали британські ракети Storm Shadow, і що під час цього загинуло до півсотні людей.

За оцінками президента Американського університету в Києві Дена Райса, українці зможуть і далі відбивати російську агресію за умови достатньої допомоги від союзників.