Не по-святковому: підсумки 2023 року для України від Newsweek

На думку президента Американського університету в Києві Дена Райса, українці зможуть і далі давати відсіч російській агресії, однак за умови достатньої допомоги союзників.

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Американські журналісти вважають, що 2024 рік обіцяє мало шансів на припинення військової агресії Російської Федерації в Україні. Про це йдеться у статті журналу Newsweek від 15 грудня.

У виданні підбили підсумки 2023 року для України, проаналізувавши ключові події цього періоду.

Наступ ЗС РФ на Авдіївку

У листопаді ЗС РФ почали наступ під Авдіївкою. Західні аналітики високо оцінювали шанси України втримати оборону, проте окупаційні війська майже щодня просувалися в районі населеного пункту.

Як зазначають автори статті, ці наступальні дії коштували Москві великих втрат. За даними Міноборони Великої Британії, на період з 10 жовтня по кінець листопада, ймовірно, припали "одні з найвищих показників втрат серед росіян за всю війну".

"Зараз це війна на виснаження, і росіяни, схоже, набагато охочіше жертвують величезною кількістю солдатів у цьому процесі", — зазначив президент Американського університету в Києві Ден Райс.

Райс наголосив, що українські сили, найімовірніше, зможуть і далі знищувати російських окупантів, якщо західні країни продовжать надавати достатньо боєприпасів.

Ситуація з боєприпасами та іншим забезпеченням

За словами журналістів, країни ЄС збільшують виробництво боєприпасів для України, проте на початку листопада високопоставлений чиновник Альянсу Роб Бауер заявив, що "дно бочки тепер видно".

Тим часом республіканці в Конгресі США заблокували додаткову військову допомогу Києву, намагаючись домогтися посилення заходів безпеки на південному кордоні США.

"Я думаю, американський народ згоден з нами в тому, що національна безпека починається на наших власних кордонах. Ми повинні підтримувати наш власний суверенітет, щоб ми могли проєктувати мир через силу і допомагати нашим друзям", — сказав з цього приводу представник республіканців і спікер парламенту Майк Джонсон.

Зі свого боку президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон і американський народ не відмовляться від підтримки України.

Удари ЗС РФ по Україні

Автори статті згадали про те, що російські військові продовжують запускати ракети і безпілотні літальні апарати по території України. Ці удари збільшують потребу країни в протиповітряній обороні.

Як зазначають журналісти, у зимові місяці Україні потрібні додаткові системи ППО, оскільки російські окупанти використовують цей період для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Володимир Зеленський повідомив, що домовився з Джо Байденом працювати над нарощуванням протиповітряної оборони.

"Оскільки кінця не видно, Україна, найімовірніше, вступить у новий рік із завзятістю і рішучістю, але з чималою часткою побоювань", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Німеччини повідомив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, Берлін передав Києву зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Також повідомлялося, що Сенат США повернеться до роботи в понеділок, 18 грудня, щоб розблокувати допомогу Україні до Різдва. Протягом вихідних учасники переговорів із Білого дому працюватимуть, намагаючись досягти рамкової угоди.