Не по-праздничному: итоги 2023 года для Украины от Newsweek

По мнению президента Американского университета в Киеве Дэна Райса, украинцы смогут и дальше давать отпор российской агрессии, однако при условии достаточной помощи союзников.

Related video

Американские журналисты полагают, что 2024 год сулит мало шансов на прекращение военной агрессии Российской Федерации в Украине. Об этом говорится в статье журнала Newsweek от 15 декабря.

В издании подвели итоги 2023 года для Украины, проанализировав ключевые события этого периода.

Наступление ВС РФ на Авдеевку

В ноябре ВС РФ начали наступление под Авдеевкой. Западные аналитики высоко оценивали шансы Украины удержать оборону, однако оккупационные войска почти каждый день продвигались в районе населенного пункта.

Как отмечают авторы статьи, эти наступательные действия стоили Москве больших потерь. По данным Минобороны Великобритании, на период с 10 октября по конец ноября, вероятно, пришлись "одни из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну".

"Сейчас это война на истощение, и россияне, похоже, гораздо охотнее жертвуют огромным количеством солдат в этом процессе", — отметил президент Американского университета в Киеве Дэн Райс.

Райс подчеркнул, что украинские силы, скорее всего, смогут и дальше уничтожать российских оккупантов, если западные страны продолжат предоставлять достаточно боеприпасов.

Ситуация с боеприпасами и прочим обеспечением

По словам журналистов, страны ЕС увеличивают производство боеприпасов для Украины, однако в начале ноября высокопоставленный чиновник Альянса Роб Бауэр заявил, что "дно бочки теперь видно".

Тем временем республиканцы в Конгрессе США заблокировали дополнительную военную помощь Киеву, пытаясь добиться ужесточения мер безопасности на южной границе США.

"Я думаю, американский народ согласен с нами в том, что национальная безопасность начинается на наших собственных границах. Мы должны поддерживать наш собственный суверенитет, чтобы мы могли проецировать мир через силу и помогать нашим друзьям ", — сказал по этому поводу представитель республиканцев и спикер парламента Майк Джонсон.

В свою очередь президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон и американский народ не откажутся от поддержки Украины.

Удары ВС РФ по Украине

Авторы статьи упомянули о том, что российские военные продолжают запускать ракеты и беспилотные летательные аппараты по территории Украины. Эти удары увеличивают потребность страны в противовоздушной обороне.

Как отмечают журналисты, в зимние месяцы Украине нужны дополнительные системы ПВО, так как российские оккупанты используют этот период для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре.

Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Джо Байденом работать над наращиванием противовоздушной обороны.

"Поскольку конца не видно, Украина, скорее всего, вступит в новый год с упорством и решимостью, но с немалой долей опасений", — заключили в издании.

Напомним, 14 декабря правительство Германии сообщило о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, Берлин передал Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Также сообщалось, что Сенат США вернется к работе в понедельник, 18 декабря, чтобы разблокировать помощь Украине до Рождества. В течение выходных участники переговоров из Белого дома будут работать, пытаясь достичь рамочного соглашения.