Бронебійна новинка: у РФ запатентували проміжний гвинтівковий патрон 6,02 мм

Повідомляється, що новий патрон буде застосовуватися в перспективному автоматі АК-22. При цьому характеристики патрона будуть вищими за стандартні 5,45×39, але габарити та вага зброї нижчі, ніж у випадку з 7,62×39.

У розпорядження Збройних сил РФ у перспективі може з'явитися новий патрон підвищеної пробивної здатності для стрілецького озброєння. Йдеться про проміжний патрон завдовжки від 55 до 63 мм і калібру 6,02 мм, хоча в процесі подальших випробувань ці розміри можуть бути змінені. Про це 14 грудня повідомило агентство ТАСС.

"Було створено малоімпульсний проміжний патрон стрілецької зброї підвищеної пробивної здатності нового умовно малого калібру з підвищеними зовнішньобалістичними характеристиками і характеристиками дальності пробиття елементів броньового індивідуального захисту людини", — йдеться в повідомленні з посиланням на опис винаходу до патенту.

Згідно з описом, гільза патрона являє собою пляшкову форму, а куля має подовжену форму з бронебійним сердечником, матеріал якого не уточнюється.

Схематичне зображення патрона калібру 6,02 мм

Зазначається, що патрон також буде призначений для ураження живої сили противника, який перебуває в техніці, зокрема й легкоброньованій.

Російські експерти доходять висновку, що в підсумку набій матиме поліпшені балістичні характеристики та рівень пробиття порівняно з 5,45×39, але габарити стрілецької зброї, так само як і її вага, і ступінь віддачі під час стрілянини будуть меншими, ніж, у випадку з 7,62×39.

Також були наведені результати попереднього тестування, під час яких велася стрільба по сталевих плитах марки А3 з відстані 300 м, при цьому товщина плит становила 8 і 10 мм. Стверджується, що пробійність була стовідсотковою. А під час стрільби з тієї самої дистанції, але по кулестійкій сталі СП завтовшки 10 мм, пробійність становила 85%.

Балістичні параметри російського патрона підвищеної пробивної здатності в калібрі 6,02 мм

Що стосується систем озброєння під патрон 6,02 мм, то тут йдеться про перспективний автомат "Калашникова" АК-22, який, утім, розроблено на базі АК-12. Крім того, російський збройовий концерн адаптував під новий патрон напівавтоматичну гвинтівку Чукавіна (СВЧ), призначену для снайперів.

Нагадаємо, компанія Heckler & Koch випустила нову штурмову гвинтівку HK437 під потужний патрон .300 Blackout калібру 7.62x35 мм. Фахівці вважають, що нова зброя бездоганно підійде для силових структур поліцейських і ССО.