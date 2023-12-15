Обстріли України: ЗС РФ запустили ракету по центральних регіонах, лунали вибухи

За даними Повітряних сил, спочатку ворожа повітряна ціль летіла в напрямку Кривого Рогу, однак потім змінила курс на Кропивницький. Місцеві жителі чули звуки вибухів.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирні міста України та запускати повітряні об'єкти. У небезпеці кілька центральних областей. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ 15 грудня.

О 16:27 у командуванні повідомили про те, що існує загроза застосувань авіаційних засобів ураження, адже зафіксовано активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим повітряну тривогу було оголошено в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

О 16:40 Повітряні сили написали, що було здійснено пуск і ракета летіла в напрямку Кривого Рогу, але вже о 16:48 змінила свій напрямок у бік Кропивницького.

Жителів міста закликали пройти в укриття, адже існувала серйозна загроза.

Одразу після цього в Кропивницькому було чути сильні звуки вибухів, про що повідомило "Суспільне" о 16:50.

"Повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій. Не викладайте фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів", — ідеться в повідомленні.

О 16:55 у Повітряних силах заявили про відбій загрози. Місцева влада ніяк не коментувала інцидент. Інформація про наслідки також не прозвучала.

Обстріли України: деталі

15 грудня повідомлялося, що РФ атакувала Україну ударними Shahed і вибухи пролунали одразу в чотирьох областях. Під час нічної атаки російських дронів вибухи чули неподалік Старокостянтинова Хмельницької області, де розташований військовий аеродром. Повітряна тривога по Україні тривала п'ять годин.

14 грудня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ запустили авіаційну ракету в напрямку Дніпра. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Для обстрілу російські війська, ймовірно, використовували керовану ракету Х-59. До цього в регіоні пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо про черговий скандал з укриттями. 11-річний хлопчик і 12-річна дівчинка намагалися сховатися в бомбосховищі школи, проте їх всередину не пустив охоронець. Пізніше інформацію прокоментували в КМВА, назвавши інцидент неприпустимим. Одна з мам учнів вважає, що охоронець вчинив правильно, адже в укритті мало місця.