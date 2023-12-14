У Дніпрі чули вибух: ЗС РФ запустили авіаційну ракету
Для обстрілу російські війська, ймовірно, використовували керовану ракету Х-59. До цього в регіоні пролунав сигнал повітряної тривоги.
У четвер, 14 грудня, війська РФ атакували Дніпро керованою авіаційною ракетою. У місті пролунали вибухи приблизно о 17:37. Про це повідомляє видання "Суспільне".
Передувало цьому попередження про запуск, імовірно, X-59.
"Керована авіаційна ракета з півдня на Дніпро! Терміново в укриття!" — писали в Повітряних силах України.
Звернемо увагу, що в цей момент також звучала повітряна тривога, пов'язана зі зльотом МіГ-31К, ракетоносіїв "Кинджалів".
Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня російські війська атакували південь України ракетами і дронами-камікадзе.
У Повітряних силах ЗСУ пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою. У російських окупантів, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, велика кількість комплексів С-300, але ці системи не здатні дістати до столиці України.
Також столичний градоначальник Віталій Кличко також показав наслідки російських атак.
Фокус у своєму матеріалі розбирався, як можна припинити ракетний терор російських окупантів.