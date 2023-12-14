Обстріл Одеської області: у ДСНС заявили про "приліт", постраждали діти (фото, відео)

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару було пошкоджено 11 поруч розташованих будівель, 5 осіб довелося госпіталізувати.

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У ніч на 14 грудня російські війська атакували південь України ракетами і дронами-камікадзе. У ДСНС повідомили про "приліт" повідомили Одеської області.

"Унаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарської споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень. За попередніми даними: на місці виклику постраждали 11 осіб, із них 3 дитини", — ідеться в повідомленні.

Наслідки прильоту в Одеській області Фото: ДСНС

Зазначається, що після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями було госпіталізовано 5 осіб. Серед них троє дітей.

"На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими і жителями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі і теплих речей організовано Червоним Хрестом", — зазначили у пресслужбі відомства.

Наслідки прильоту в Одеській області Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків було залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

У ДСНС заявили про "приліт" в Одеській області

Зазначимо, що повітряна тривога на півдні була оголошена Повітряними силами ЗСУ ще ввечері 13 грудня. Так, перше повідомлення про рух ворожих дронів з'явилося ще о 19:27 вечора. Пізніше повітряну тривогу було оголошено і в інших областях.

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що відбій повітряної тривоги було оголошено тільки 02:37 ночі 14 грудня. Таким чином повітряна тривога у зв'язку з атакою ЗС РФ тривала кілька годин.

Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою. У російських окупантів, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, велика кількість комплексів С-300, але ці системи не здатні дістати до столиці України.