В Днепре слышали взрыв: ВС РФ запустили авиационную ракету

Для обстрела российские войска, вероятно, использовали управляемую ракету Х-59. До этого в регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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В четверг, 14 декабря, войска РФ атаковали Днепр управляемой авиационной ракетой. В городе раздались взрывы около 17:37. Об этом сообщает издание "Суспільне".

Предшествовало этому предупреждение о запуске, вероятно, X-59.

"Управляемая авиационная ракета с юга на Днепр! Срочно в укрытие!", — писали в Воздушных силах Украины.

Пост Воздушных сил

Обратим внимание, что в этот момент также звучала воздушная тревога, связанная со взлетом МиГ-31К, ракетоносителей "Кинжалов".

Напомним, что в ночь на 14 декабря российские войска атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе.

В Воздушных силах ВСУ объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой. У российских оккупантов, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большое количество комплексов С-300, но эти системы не способны достать до столицы Украины.

Также столичный градоначальник Виталий Кличко также показал последствия российских атак.

Фокус в своем материале разбирался, как можно прекратить ракетный террор российских оккупантов.