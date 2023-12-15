У Вінницькому військкоматі "анонсували" дитяче свято: у ТЦК розвіяли фейк пропаганди

За інформацією керівництва ТЦК і СП, військові об'єкти в жодному разі не можуть бути місцем для масових заходів, особливо за участю дітей.

Мережею шириться афіша святкового заходу для дітей, який нібито має відбутися в одному з військкоматів. У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) спростували це.

На опублікованій афіші зазначено, що 23 грудня нібито відбудеться свято під назвою "Якось раз під Новий рік". Діти разом із батьками можуть прийти до "Вінницького обласного ТЦК і СП", взяти участь у конкурсах і подивитися на театральну виставу. Насправді це неправда.

У Вінницькому ТЦК і СП спростували проведення дитячого свята Фото: Вінницький обласний ТЦК і СП

У ТЦК і СП заявили, що опублікований у мережі анонс є ворожою дезінформацією і написане там не відповідає дійсності.

"Мережею шириться фейкова афіша щодо проведення Вінницьким обласним ТЦК та СП святкового заходу для дітей і їх батьків. Вказана інформація не відповідає дійсності та є творінням російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію процесу мобілізації, намаганням ворожих сил спекулювати на вразливих темах родинних свят та дитинства", — йдеться в повідомленні.

Громадян закликали звернути увагу, що військові об'єкти не можуть бути місцем проведення масових заходів, особливо якщо до цього залучають цивільне населення та дітей.

Крім того, інформація про діяльність і заходи військкомату публікується виключно на офіційних ресурсах.

"Закликаємо довіряти виключно достовірним джерелам інформації, дотримуватися інформаційної гігієни та ігнорувати ворожі інформаційні вкиди. Перевіряйте інформацію, бережіть себе та своїх дітей", — підсумували у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

У Вінницькому ТЦК і СП спростували проведення дитячого свята Фото: Вінницький обласний ТЦК і СП

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, хто з військовослужбовців може проходити службу в ТЦК і СП під час загальної мобілізації в Україні. За словами одеського вiйськкома Олександра Охріменка, механізм не потребує особливих зусиль. Необхідно лише мати докази того, що військовий не може далі брати участь у бойових діях.