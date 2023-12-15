"Поліпшити координацію": РФ і Китай провели спільні маневри в повітрі біля Японії

За оцінками Міноборони Японії, у маневрах на різних етапах брали участь понад десяток літаків РФ і КНР. Відомство країни розцінило ці дії як демонстрацію сили.

Китайські та російські збройні сили 14 грудня провели друге цього року спільне повітряне стратегічне патрулювання у спробі поліпшити співпрацю між військово-повітряними та військово-морськими силами, повідомляє Global Times.

У спільному повітряному патрулюванні взяли участь два стратегічні бомбардувальники H-6K Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) і два Ту-95М Російської Федерації. Крім того, були помічені китайський літак радіоелектронної протидії Y-8 і патрульний літак Ту-142 ВКС РФ.

За оцінками Міністерства оборони Японії, яке уважно стежило за ходом маневрів, у патрулюванні на різних етапах брали участь ще 13 російських і китайських бойових літаків.

Також повідомляється, що кілька російських і китайських літаків, мабуть, також координували свої дії з есмінцем Type 055 ВМС НВАК, що діє в Японському морі. За даними Міноборони Японії, есмінець Type 055 пройшов у північному напрямку в Східне море через Цусимську протоку між 11 і 12 грудня.

На думку аналітиків, це може бути операція з інтеграції морської авіації в рамках спільного повітряного стратегічного патрулювання Китаю і Росії, пишуть оглядачі.

Реакція Токіо

У зв'язку з військовою активністю КНР поблизу своїх кордонів, включно зі спільною активністю з Росією, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда висловив китайському лідеру Сі Цзіньпіну стурбованість.

За його словами, Японія стикається з найскладнішою і найважчою обстановкою у сфері безпеки за повоєнний час.

"Спроби змінити статус-кво в односторонньому порядку навколо нашої країни посилюються", — зазначив японський лідер.

Хоча повітряний простір Японії не було порушено, Міністерство оборони дипломатичними каналами передало Китаю і Росії свої серйозні побоювання, розцінивши ці дії як демонстрацію сили.

Раніше повідомлялося, що Японія, Італія та Велика Британія домовилися про створення винищувача нового покоління. Ця машина має замінити до 2035 року японські винищувачі Mitsubishi F-2.