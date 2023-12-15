Bradley ЗСУ проти БМП РФ: бійці 47-ї бригади показали дуель бронемашин під Авдіївкою (відео)

Бій тривав на відкритій місцевості. ЗСУ спочатку уразили ворожу БМП, а потім добили її касетними боєприпасами.

На одній з ділянок фронту в районі Авдіївки сталася дуель між БМП ЗСУ та ЗС РФ. Українці виграли бій, перетворивши російську бронетехніку на брухт. Про дуель двох бронемашин повідомив український журналіст Юрій Бутусов і виклав відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, що бій триває на відкритій місцевості. Ворожа БМП сховалася в лісопосадці, а українська бронетехніка заїхала фактично на ворожу позицію і почала її обстрілювати.

"БМП М2 "Bradley" 47-ї бригади на Авдіївському напрямку з 25-мм гармати M242 Bushmaster зрешетив ворожу БМП. Шансів у останньої не було зовсім – після спроби відступити, машину ще й добиває касетний боєприпас. БМП за інерцією продовжує рухатися, але це лише до першої перешкоди", — написав журналіст.

У кадрі видно, як підбита ворожа БМП некеровано проїхала ще якусь відстань і просто зупинилася.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку російські військові все частіше застосовують проти бійців ЗСУ БпЛА. Атаки FPV настільки нещадні, що 53-тя бригада може впізнати російського FPV-оператора за траєкторією польоту, якою прямує їхній дрон, наближаючись до українських позицій.

9 грудня стало відомо, що ЗС РФ увійшли в Авдіївку і захопили частину дачного сектора. Там же розташовані й очисні споруди.