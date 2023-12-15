"Гепнув FPV, який хотів мене заваншотити": боєць ЗСУ з дробовика збив ворожий дрон (відео)

Група українських бійців сховалася в укритті, а над ними завис і вичікував влучного моменту ворожий дрон з вибухівкою.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти полювали на групу укранських бійців за допомогою FPV-дрона. Один із бійців ЗСУ поцілив у ворожий БпЛА із дробовика. Відео роботи по ворожій "пташці" показали в телеграм-каналі Combat footage UA, який ведуть українські військові.

"Гепнув FPV під час спроби мене заваншотити", — підписав своє відео боєць, який "приземлив" ворожий дрон.

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На опублікованому відео видно, як група українських бійців сховалася в укритті, а над ними завис і вичікує влучного моменту ворожий дрон з вибухівкою. Ворожого розвідника бійці угледіли і почали на нього полювати. Один із військових узяв дробовик і відкрив вогонь по безпілотнику окупантів. За мить він влучив у FPV-дрон, і той гучно і вибухово гепнувся на землю.

Нагадаємо, що ЗСУ "навчили" дрони полювати на окупантів із засідки. Щоб не бути поміченими заздалегідь, дрони-камікадзе приземляються на землю поруч із дорогами. Коли оператор бачить ціль, він швидко піднімає дрон і атакує.

Раніше ЗСУ показали, як б'ють ЗС РФ дронами "Химера". Під час лише одного штурму позицій росіян на Запорізькому напрямку військові використовують до 15 ударних дронів, які оснащують різними типами боєприпасів.