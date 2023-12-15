Не Куп'янськ: експерт розповів, яке місто є ціллю для ЗС РФ у Харківській області

За словами Дмитра Снєгирьова, противник хоче прорватися в місто Ізюм, щоб потім спробувати взяти під свій контроль сусідній регіон. Це може бути планом зимової кампанії.

Російські окупанти поставили перед собою серйозне завдання, яке полягає у спробі прориву в район Ізюма Харківської області. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо.TV" 15 грудня.

За його словами, активність ЗС РФ на цьому напрямку має більш глобальні цілі. Вони можуть хотіти взяти під свій контроль не тільки Куп'янськ, а й місто Ізюм. Робиться це з метою формування ударного угруповання, яке нависатиме над флангами ЗСУ в Донецькій області.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку противник зосередив близько 120 тисяч особового складу та 1300 бронетехніки. На Авдіївському напрямку, до порівняння, перебуває 50 тисяч бійців ЗС РФ. Аналогічна ситуація і в районі Бахмута. На Запорізькому напрямку фіксується до 75 тисяч окупантів, продовжує військовий експерт.

"Тому, на моє переконання, основним завданням окупантів є прорив не на Куп'янськ, а в район Ізюма з метою формування ударного угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ, що зосереджені у Донецькій області", — заявив Дмитро Снєгирьов.

Окремо було зазначено, що російські окупанти мають намір захопити стратегічні пункти української оборони, серед яких також Слов'янськ і Краматорськ.

Це реінкарнація подій 2022 року, вважає військовий експерт, коли угруповання ЗС РФ у районі Ізюма вважалося одним із найбільш боєздатних.

"І ті події, які відбуваються зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, не можна відокремлювати окремо Куп'янський та Лиманський. Це свідчить про те, що окупанти поставили за мету повну окупацію Донецької області. На мою думку, це і є планом зимової кампанії армії РФ", — продовжує Дмитро Снєгирьов.

До слова, зараз під контролем ЗС РФ перебуває 55% території Донецької області, каже експерт, а це можна вважати поразкою президента РФ Володимира Путіна, адже ще у вересні 2022 року він "підписав указ" про так зване входження регіону до складу країни.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що в Харківській ОВА розповіли, як збираються обороняти Куп'янськ. За словами начальника військової адміністрації Олега Синєгубова, противник продовжує "стабільні" обстріли міста, проте українські військові роблять усе для того, щоб не дати ЗС РФ здійснити плани.