"Будуємо за зразком Харкова": в ОВА розповіли, як збираються обороняти Куп'янськ
За словами начальника військової адміністрації Олега Синєгубова, противник продовжує "стабільні" обстріли міста, проте українські військові роблять усе для того, щоб не дати ЗС РФ здійснити плани.
Російські окупанти, як і раніше, націлені взяти місто Куп'янськ під свій контроль, проте українські захисники не дадуть їм цього зробити. Будується сильна оборона. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному" 12 грудня.
За його словами, місто в Харківській області, яке під прицілом противника, почали зміцнювати кільцевою обороною, як це було продемонстровано в обласному центрі на самому початку повномасштабного вторгнення. Тоді це допомогло зберегти контроль над Харковом.
"Ми будуємо оборону Куп'янська за зразком Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоб вони займалися тільки знищенням нашого ворога", — заявив Олег Синєгубов.
Окремо було зазначено, що станом на грудень 2023 року, фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, але в пріоритеті стоїть укріплення чотирьох із них.
Російські окупанти тим часом продовжують обстрілювати Куп'янськ і начальник обласної військової адміністрації заявив, що їх можна назвати "стабільними". ЗС РФ атакують центр міста та приватний сектор. Наразі там залишається близько 350 дітей, які перебувають у потенційній небезпеці.
"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів. Щодо фортифікаційних споруд — їх будуємо на всіх напрямках. Пріоритетних — чотири: Сумський, Куп'янський, Лиманський, Борівський", — продовжив Олег Синєгубов.
Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що аналітик розповів про готовність військ РФ під Куп'янськом. За словами Олександра Коваленка, російські окупанти перегрупувалися, посилили підрозділи на Куп'янському напрямку і чинять тиск на Сили оборони України, однак перебільшувати їхні можливості явно не варто.