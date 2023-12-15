Розривають стволи: РФ може лишитися без артилерії через снаряди КНДР, — Defense Express (фото)

У п'яти відібраних північнокорейських снарядах з однаковим маркуванням виявився різний порох, різну його вагу, порушення герметизації та відсутність розміднювача. Також боєприпаси демонструють аномальний розліт.

У російських гаубиць на фронті почало частіше розривати стволи. Причиною цього може бути зношеність озброєння ЗС РФ та брак північнокорейських снарядів. Про це пише Defense Express.

За словами аналітиків, останнім часом окупанти почали все частіше бідкатися на те, що снаряди, отримані Росією від КНДР, псують їхні артилерійські засоби — вони розривають стволи САУ та гаубиць.

До цього вже була інформація, що ці боєприпаси демонструють аномальний розліт і мають виробничий брак — у п'яти відібраних зарядах з однаковим маркуванням виявився різний порох, різна його вага, порушення герметизації та відсутність розміднювача.

"Причинами розриву снаряда у каналі ствола може бути: недостатня міцність стінок або дна корпусу снаряда, недостатня обтурація порохових газів у донній частині снаряда, незадовільна якість вибухової речовини у снаряді, дефекти металу, брак детонатора. Й напроти кожного з цих пунктів відносно снарядів з КНДР цілком можливо поставити "плюсик". Але до цього також треба додати знос ствола", — зазначають аналітики Defense Express.

Вони додають, що раніше вже фіксувалася інформація щодо розривів стволів у армії РФ, але тоді росія ще не отримувала боєприпаси від Північної Кореї. Причиною цього називався високий знос стволів, що призводить до появи дефектів у каналі ствола, які також є причиною розриву снаряда у стволі.

"Але скоріше снаряди з КНДР стали лише елементом систематичної глобальної проблеми, яка збільшує шанси самоліквідації російської артилерії. При цьому виходу з цієї ситуації у ворога немає, бо чим більший знос ствола, тим менше точність, що означає необхідність зробити більшу кількість пострілів, тобто призводить до ще більшого зносу. А на це накладається ще й додатковий розліт снарядів з КНДР й коло проблем замикається ще раз", — зазначають аналітики.

За їхньою інформацією, ворог опинився у патовій ситуації, оскільки вирішити цю проблему РФ не може, бо не може виробляти необхідну кількість нових артилерійських систем з нуля.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповідають, що артилерійські снаряди, які КНДР поставила РФ летять практично безшумно. Підліт снаряда радянського виробництва можна почути, тоді як північнокорейські летять беззвучно.

За даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.