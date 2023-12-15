"На 2-й день відпустки хотілося назад": медикиня ЗСУ про ставлення до військових в тилу (відео)

Бойова медикиня вважає, що українці стали забувати про війну і згадують лише тоді, коли кудись прилетіла ракета. Також іноді навіть недоброзичливо ставляться до людей у формі.

Санітарна інструкторка евакуаційного відділення 3-ї окремої штурмової бригади Валентина з позивним Валькірія вважає, що українці забули про війну, а в тилу до військових цивільні іноді ставляться, м'яко кажучи, недружелюбно. Про це вона розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

До війни 28-річна Валентина працювала манікюрницею, а за професією вона біотехнолог. В перший день повномасштабного російського вторгнення вона зібрала рюкзак і вирушила на пункт набору добровольців. Її не хотіли брати через те, що вона — дівчина. Валентина заявила, що їй було все одно ким бути, аби захищати країну. 25 лютого їй запропонували пройти курси з тактичної медицини за протоколом MARCH. Її одразу кинули перевозити загиблих бійців. Далі вона перейшла на евакуацію поранених. Зараз вона працює в стабілізаційному пункті, де приймають поранених і відправляють їх в шпиталі.

За час роботи у стабпункті дівчина надивилася всього, але зараз, зізнається, звикла, їй немає коли впадати в депресію, бо треба працювати.

"Дуже шкода, коли ти тут його реанімуєш. А він не виживає", — говорить Валентина.

Вона також розповіла, що отримує докори на свою адресу через "100 тисяч бойових" — її це дуже дратує. Вона також розповіла про ставлення в тилу до військових. За її словами, в неї були моменти, коли до неї просто підходили і обіймали, були випадки і іншого ставлення.

"Кілька місяців тому була відпустка, на другий день хотілося назад. Я помітила, що людям все одно, що у країні війна. Я не проти, що люди відпочивають, адже економіка має підійматися, люди мають працювати, щоб прогодувати себе. Але, коли ти приїжджаєш до Києва у формі, на тебе дивляться, як на лайно. Тільки, коли прилітає ракета кудись, всі згадують, що війна. Більшість волонтерів, які нам допомагають, жінки", — зізналася бойова медикиня.

Валькірія також звернулася до українців, щоб донатили на ЗСУ, оскільки війна буде довгою.

"Хочу сказати, щоб всі вчилися та самовдосконалювалися, бо війна буде тривати довго, і в тій чи іншій ситуації ти маєш реагувати швидко. Донатьте, допомагайте, просто моральна підтримуйте військових, це дуже важливо", — каже вона.

Нагадаємо, що в лікарнях Дніпра зросла кількість бійців ЗСУ з укусами. Дедалі частіше до лікарень доправляють воїнів, яких покусали гризуни, лиси, або ж бродячі коти та собаки.

Раніше повідомлялося, що у центрі Херсона медики потрапили під обстріл. Четверо медиків були поранені внаслідок обстрілу медичного закладу. Серед них двоє лікарів, акушерка та працівник одного з відділів.