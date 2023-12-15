Деякі країни "наближаються" до рішення про відправку своїх солдатів в Україну, - Пристайко (відео)

За словами українського дипломата, військові ведуть розрахунки на випадок можливого застосування своїх армій в Україні, проте політики ніколи не визнають цього публічно.

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що є країни, які розглядають вірогідність направлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією Російської Федерації. Про це дипломат сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" від 15 грудня.

Пристайко згадав про те, що на початку повномасштабної війни британські журналісти часто наголошували на тому, що їхній країні, на щастя, не доводиться відправляти на війну своїх громадян.

"У кожній із цих розмов я зупиняв журналіста і говорив, що чому ви вважаєте, чому ви про це говорите? Зараз ви забуваєте цвях для ваших політиків. Якщо їм доведеться посилати ваші Збройні сили в Україну, допомогти нам, не дай Боже, їм буде важко викорчувати цвях про те, що "ні-ні, ніколи цього не станеться", — сказав він.

Дипломат зазначив, що намагався вказати журналістам на можливі труднощі, які виникнуть, якщо владі потім усе-таки доведеться посилати свої Збройні сили в Україну. За його словами, подібні слова сприймалися "дуже неприємно", проте такі розмови необхідні.

"Те, що говорить зараз президент Зеленський, що якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не доставляєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення", — зазначив експосол.

За словами Пристайка, Велика Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають. Він стверджує, що насправді військові ведуть розрахунки на випадок можливого застосування своєї армії.

Вадим Пристайко про відправлення іноземних солдатів в Україну (31:13)

На запитання про умови, за яких іноземні експедиційні сили можуть бути відправлені в Україну, Пристайко заявив, що це "катастрофічний розвиток війни" і "продовження окупації".

Дипломат наголосив, що, всупереч твердженням Володимира Путіна, у жодній демократичній державі не готові до такого кроку і не планують нападу на РФ.

Нагадаємо, 15 грудня представник ГУР МО Андрій Черняк заявив, що більша частина еліт Кремля не хоче продовжувати бойові дії, однак це зовсім не означає, що їхні думки будуть почуті, оскільки керівництво Росії зібралося продовжувати війну весь наступний рік.

Раніше, 14 грудня, начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація наразі не планує воєнних дій на території України у 2025 році. Очільник військової розвідки підкреслив, що росіяни "також мають проблеми".