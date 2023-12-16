Спрямували в різні регіони: десятки Shahed атакували Україну, вибухи чули у кількох областях

Повітряні сили залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи для відбиття повітряних атак ворога. ППО вдалося знищити 30 БПЛА.

Вночі 16 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 16 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу Shahed з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ — РФ", — йдеться у повідомленні.

У ПС наголосили, що ворог застосував 31 ударний дрон, спрямувавши їх у різні регіони. Для відбиття повітряної атаки були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи ПС ти Сил оборони. Внаслідок чого вдалося знищити 30 БПЛА у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Обстріли в Київській області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що вночі в області тривога тривала майже п'ять годин, працювала протиповітряна оборона.

"Влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Інформацію про нічну атаку ретельно перевіряємо та аналізуємо. Всі оперативні служби працюють", — сказав Руслан Кравченко.

Крім цього, він закликав жителів області не нехтувати небезпекою та залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Обстріли в Дніпропетровській області

Ввечері 15 грудня у Дніпропетровській області працювала ППО. Зі слів голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, два БПЛА типу Shahed було знищено над Синельниківським районом.

"Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав", — сказав він.

Лисак додав, що в інших районах області ніч минула спокійно.

Обстріли в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в п'ятницю 15 грудня ЗС РФ здійснили 83 обстріли, випустивши 483 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, зокрема три Shahed. По Херсону було випущено 36 снарядів. У результаті чого ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю й медичну установу у Херсонському районі, четверо людей отримали поранення.

Крім цього, вночі через "прильоти" по Херсону постраждали мирні жителі — 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, а 51-річний — осколкову травму голови.

"Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень. У Степанівці уламки впали поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці", — повідомив він.

За словами Прокудіна, ворог атакував БПЛА типу Shahed Дар'ївку, обійшлося без жертв.

Обстріли в Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що було зафіксовано 107 ударів ЗС РФ по 19 містах та селах в області. Зокрема, 19 дронів атакували Залізничне, Малу Токмачку, Малинівку, Роботине, Новожарівку, Щербаки та Новоданилівку. Також 88 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Чарівного, Лугівського, Білогір'я, Преображенки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших населених пунктах. У результаті пошкоджено житловий будинок, ніхто з людей не постраждав.

Обстріли в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в ніч на 16 грудня протиповітряна оборона знищила два БПЛА типу Shahed-131/136 в області.

Обстріли в Хмельницькій області

Виконуючий обов'язки голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО збили БПЛА типу Shahed. Інформації щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня російські військові атакували Київ шостий раз від початку місяця. У КМВА вважають, що окупанти повернулися до тактики, яку використовували в травні 2023 року. Українська протиповітряна оборона знищила всі дрони, які летіли на столицю.

Тоді ж представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія має не так багато ракет типу "Кинджал", проте носіїв цієї зброї ще багато. Крім цього, ворог має близько 900 високоточних далекобійних ракет.