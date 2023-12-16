Чому тривоги під час обстрілів ЗС РФ стали довшими: пояснення Повітряних сил

За словами речника Юрія Ігната, раніше окупанти запускали дрони-камікадзе по прямій – одразу на ціль. Зараз тактика змінилась й вони можуть кружляти навколо, що збільшує час тривоги.

Російські окупанти майже щоночі запускають дрони-камікадзе Shahed по Україні. Останнім часом тривога стала тривати довше. Причини цього пояснив речник командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, окупанти починають запускати Shahed з вечора й вони можуть кружляти навколо, а не одразу атакувати ціль. Вони мають великий запас ходу та двигун внутрішнього згорання. Маршрут руху ворог записує в памʼять перед польотом.

Тривога в Україні стала довшою й триває від перших повідомлень про дрони й до збиття останнього Shahed.

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки). Shahed завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", — пояснив Юрій Ігнат.

До того ж окупанти запускали дрони більше по прямій, а зараз ЗС РФ мають і інші цілі, зокрема знайти слабкі місця, виявити місця перехоплення дронів й запустити наступні групи дронів, а також навантажити українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти запустили 31 безпілотник по Україні, з яких 30 вдалося збити.

15 грудня український військовий збив оновлений Shahed з кулемета у складі мобільної вогневої групи.