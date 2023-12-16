Мобілізація в Україні: як можуть покарати чоловіків за ігнорування повістки

Національна поліція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних, які порушили законодавство про мобілізаційну підготовку та доставляти їх до ТЦК.

Адвокатка Тетяна Даниленко заявила, що ігнорування повістки, яка була вручена з дотриманням вимог закону, вважається порушенням правил мобілізації. Про це вона повідомила в коментарі NV.

Покарання за ігнорування повістки

Даниленко розповіла, що на військовозобов'язаного, який не прийшов до ТЦК та СП у зазначений у повістці час, можуть чекати санкції:

адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн (3 400 — 5 100 грн для посадовців), якщо мова йде про повістку для уточнення даних або проходження ВЛК;

кримінальна відповідальність передбачена за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу згідно зі статтею 335 ККУ — обмеження волі на строк до трьох років.

кримінальна відповідальність за ухилення від призову осіб з-поміж резервістів в особливий період згідно зі статтею 336 ККУ — позбавлення волі строком від трьох до п'яти років, якщо мова йде про "бойову" повістку.

Коли можуть затримати військовозобов'язаного

Нацполіція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних, які порушили законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП, відповідно до статті 259 та 262 КУпАП, частина третя статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно зі статтею 210 та 210−1 КУпАП ТЦК та СП формує документи щодо порушення законодавства про військовий облік або мобілізацію та відправляє до поліції вимогу затримати військовозобов'язаного, який отримав повістку, проте не з'явився до військкомату. У результаті поліція може затримати через наявність матеріалів, що підтверджують вчинення адмінправопорушень. Адвокатка у разі відсутності відповідної вимоги та належних документів радить відмовлятися пройти до автомобіля чи проїхати із зазначеними особами.

Що робити, коли військовозобов'язаного незаконно доставили до ТЦК

Тетяна Даниленко розповіла, що якщо чоловіка незаконно доставили до ТЦК, потрібно вимагати адвоката та нічого не підписувати.

"Вимагайте присутності понятих, щоб засвідчити вашу відмову підписувати протокол, вкажіть у протоколі, що затримання незаконне, і вам відмовляють у наданні правової допомоги, якщо такий факт має місце. Не підписуйте жодних паперів, повісток і т. п. Адже, підписавши, можете взяти на себе зобов’язання, які потім доведеться виконувати", — сказала вона.

За її словами, затримання не може бути довшим за три години, тому після спливу цього часу громадянин може встати та піти. У разі перешкоджання цьому варто зателефонувати на лінію 102 та гарячу лінію Міноборони. Крім цього, можна попросити родичів, аби ті пішли до будь-якого суду, в територіальній юрисдикції якого перебуває місце, де вас утримують, та просили негайно доправити вас до суду для вирішення питання щодо законності вашого утримання.

"Слід невідкладно повідомити про порушення Міністерство оборони, а також зареєструвати заяву про злочин, яка має бути внесена працівниками поліції протягом 24 годин до ЄРДР, а витяг наданий на руки заявнику. Після чого у кримінальному провадженні починається досудове слідство та встановлюються всі обставини", — пояснила адвокатка.

Вона наголосила, що в разі невнесення відомостей про злочин до ЄРДР, громадянину потрібно оскаржити відмову або бездію правоохоронців у суді.

Нагадаємо, правила військового обліку для жінок передбачають виконання обов'язків служби в запасі. Мова йде про оновлення персональних даних, заборону покидати місце проживання без дозволу ТЦК, взяття на облік після зміни місця проживання, явку до ТЦК в разі вручення повістки, проходження ВЛК, мобілізацію.

Раніше членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла, що мобілізація в Україні має певні проблеми. З її слів, вони пов'язані з розхолодженням суспільства "перемогою вже завтра", методами роботи ТЦК та ставленням до військових.