Нещодавні заяви російського дипломата Дмитра Полянського узгоджуються з оцінками американських аналітиків, які не бачать ознак того, що Москва серйозно зацікавлена в переговорах із Києвом.

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський недвозначно роз'яснив нещодавні заяви щодо України високопоставлених російських чиновників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 16 грудня.

Слова Полянського узгоджуються з оцінками американських аналітиків, які не бачать ознак того, що в Росії серйозно прагнуть до переговорів із Україною.

16 грудня Полянський заявив, що Київ змарнував свою можливість домовитися про "вигідне" врегулювання та що будь-яка можлива "угода" з РФ тепер передбачає тільки "капітуляцію" України.

Заява Полянського цілком пояснює слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який днями сказав те саме, але дещо завуальованіше.

14 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що максимальні цілі Росії в Україні, які рівносильні повній капітуляції України та Заходу, залишаються незмінними.

Путін також відповів на запитання французького кореспондента під час "Прямої лінії" про можливі плани поговорити з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він заявив, що у нього з Макроном були хороші робочі відносини, але Макрон це припинив.

15 грудня президент Франції заявив, що поговорить із Путіним, якщо в того з'являться "серйозні пропозиції" щодо досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, що у своїх нападках на Байдена Трамп цитував Путіна, хвалив Орбана, а Кім Чен Ина назвав "дуже люб'язним".

Також повідомлялося про те, як довго європейські країни вступали до ЄС і скільки доведеться чекати Україні.