Росіяни збільшують кількість спецпризначенців для пошуку українського підпілля, — ЦНС

Центр національного спротиву інформує, що росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів.

ЗС РФ на окупованих територіях Херсонської області збільшують кількість спецпризначенців для пошуку партизан. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Усе більше груп російських спецслужбовців і військових залучені до пошуку підпілля", — наголосили в центрі.

За інформацією центру, українське підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів у Херсонській області.

Повідомляється, що росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів.

"Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку "Iridium". Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників Росгвардії", — пояснили в ЦНС.

Нагадаємо, у партизанському русі "Атеш" 17 грудня повідомили, що українське підпілля продовжує розвідувальні дії в тимчасово окупованому Криму. На цей раз вони впритул зайшли на територію ФСБ та змогли дізнатися про її місце дислокації та чисельність.

14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд по вулицях Москви, зокрема, "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, яка розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти декілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.