Мобілізація в Україні: кого заберуть до ЗСУ в січні 2024 року

Мобілізації, згідно з чинним законодавством, підлягають одразу кілька категорій громадян. У 2024 році задіяння рекрутерів має зробити призов до Сил оборони більш гнучким.

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану до 14 лютого 2024 року, що передбачає продовження процесу мобілізації в країні. Наразі проводиться підготовка до співпраці з рекрутинговими компаніями, відповідальними за пошук кваліфікованих фахівців для участі на фронті. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

Як зазначає джерело, до кінця поточного року призов на військову службу може торкнутися кількох категорій громадян. Мобілізаційні заходи охоплюють:

чоловіків віком 18-60 років зі статусом "придатний" та "обмежено придатний", за умови наявності військового досвіду;

чоловіків віком від 27 до 60 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", за умови відсутності військового досвіду;

чоловіків віком 18-60 років, знятих з військового обліку, але визнаних придатними та обмежено придатними за рішенням ВЛК.

Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років, які не мають досвіду бойових дій, можуть пройти військову службу за контрактом. Громадянам, які мають групу інвалідності, надається можливість служити за контрактом за місцем свого проживання.

За даними джерела, наступного року правила призову залишаться такими самими, а завдяки використанню навичок рекрутерів, стануть більш гнучкими.

Мобілізація жінок в Україні можлива тільки на добровільних засадах і за умови, що їм не більше 60 років. Як відбуватиметься мобілізація жінок в Україні 2024 року, поки невідомо.

В Україні мобілізація торкнеться лише тих студентів чоловічої статі, яким виповнилося 30 років і які здобувають другу вищу освіту. На поточний момент студенти, які навчаються за денною формою в середніх спеціальних, середніх технічних і вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку, а також одержувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, незалежно від свого віку.

Нагадаємо, правила військового обліку для жінок передбачають виконання обов'язків служби в запасі. Йдеться про оновлення персональних даних, заборону залишати місце проживання без дозволу ТЦК, взяття на облік після зміни місця проживання, явку до ТЦК у разі вручення повістки, проходження ВЛК, мобілізацію.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла, що мобілізація в Україні має певні проблеми. За її словами, вони пов'язані з розхолоджуванням суспільства "перемогою вже завтра", методами роботи ТЦК і ставленням до військових.