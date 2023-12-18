Російський танк Т-80 підірвався на протитанковій міні в Бєлгородській області, – ЗМІ (карта)

Внаслідок події, як повідомили журналісти ASTRA, один військовослужбовець РФ загинув, ще один був поранений, а важка броньована техніка була знищена.

Російський танк Т-80 підірвався на протитанковій міні на території Бєлгородської області. Про це повідомляє ASTRA у Telegram.

Внаслідок події один військовослужбовець ЗС РФ загинув, ще один був поранений. Важка броньована техніка була знищена.

Інцидент відбувся ввечері в суботу, 16 грудня, у Валуйському міському окрузі. Це за 4 кілометри від села Карабаново, недалеко від кордону Бєлгородської області. Техніка, як йдеться у повідомленні, наїхала на протитанкову керовану міну.

На момент публікації матеріалу губернатор Бєлгородської області та пресцентр Міноборони Росії офіційно не коментували інформацію про підрив танка на міні.

Фото: Google Maps

Бої в Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ, як заявили представник місцевої влади, 17 грудня відбувся стрілецький бій. За інформацією губернатора В'ячеслава Гладкова, оперативні та аварійні служби розпочали ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ. У кількох селах зафіксували пошкодження лінії електропередач.

Під обстрілом української армії нібито опинився населений пункт Теребрено Красноярузького району. Відповідальність за атаку на опорний пункт російських військ у Бєлгородській області взяв на себе легіон "Свобода Росії". На кордоні між Україною та РФ розпочався стрілецький бій після проникнення "української ДРГ". Лінії електропередач у кількох населених пунктах нібито були пошкоджені внаслідок після влучань снарядів.

Нагадаємо, 17 грудня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни збільшують кількість спецпризначенців для пошуку представників українського підпілля. Окупанти сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Українське підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів у Херсонській області.