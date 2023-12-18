Нічна атака безпілотників по РФ: у ГУР підтвердили вибухи на авіабазі в Липецьку

За даними відомства, гучно було на території 4-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу, де росіяни проводять навчання льотного та інженерно-технічного персоналу.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що українські безпілотники атакували військову авіабазу в Липецькій області Росії. Про це повідомляє OBOZ.ua з посиланням на джерела у відомстві.

За даними ЗМІ, внаслідок атаки було пошкоджено кілька об'єктів, включно з винищувачем Су-34.

За заявою російського Міністерства оборони, було "збито і перехоплено" 33 українських безпілотних літальних апарати в Липецькій, Ростовській і Волгоградській областях. Жителі цих регіонів повідомляли про сильні вибухи, після чого в соціальних мережах з'явилися фотографії та відео з пожежами.

Куди потрапили українські БПЛА в Росії

Дезінформацію російських військових було спростовано ще 17 грудня, коли в мережі з'явилися знімки пошкодженого російського винищувача Су-34 на аеродромі в Ростовській області.

Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали на самій території авіабази в Липецькій області. Окупанти стверджують, що на військовому об'єкті стався вибух "збитого" безпілотника. При цьому заявили, що "немає пошкоджень і постраждалих".

Варто зазначити, що, за даними журналістів, на цій авіабазі в Липецьку базується 4-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу. Тут окупанти проводять навчання льотного та інженерно-технічного персоналу, а також розробляють методики використання авіаційних комплексів.

На момент публікації матеріалу ГУР МОУ офіційно не коментувало інформацію про успішний удар БПЛА по авіабазі в Липецькій області.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня ЗС РФ запустили по Україні кілька груп ударних дронів Shahed. За даними командування, дрони летіли за складною траєкторією в напрямку аеродрому в Старокостянтинові. В області було чути роботу ППО.