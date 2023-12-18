Модернізація і виробництво винищувачів F-35 під загрозою: військові назвали причини

Реалізація плану модернізації F-35 до варіанту Block 4 ускладнена тим, що коли система одночасно проходить етапи розроблення і закупівель, це ускладнює усунення проблем, виявлених під час тестування.

Програма з модернізації багатоцільових винищувачів F-35 до варіанту Block 4 зіткнулася зі "значними проблемами", які в разі їх посилення призведуть до зупинки виробництва літаків. Йдеться про складність конструкції апаратного забезпечення і терміни інтеграції програмного забезпечення нового озброєння винищувачів. Докладніше про ситуацію з F-35 розповів керівник програми генерал-лейтенант Майкл Шмідт, передає Defence News.

Модернізація Block 4, яка має дати змогу F-35 нести більше зброї, краще розпізнавати цілі та поліпшити можливості радіоелектронної боротьби, серед інших функцій, також стикається з серйозними проблемами сумісності, сказав Шмідт.

Коли графіки збігаються

Ситуація ускладнюється тим, що коли система одночасно проходить етапи розробки і закупівель, це ускладнює усунення проблем, виявлених під час тестування.

"Одночасність розробки і виробництва — найважливіша проблема Block 4, і ми маємо справу з її наслідками вже сьогодні. Об'єднаний програмний офіс F-35, компанія Lockheed Martin та інші промислові партнери визначили високий ризик збігу графіка F-35 Block 4, що загрожує зупинкою виробництва літака в разі зриву розробки", — заявив Шмідт.

Тим часом у Lockheed Martin повідомили, що деякі можливості Block 4 вже поставляються, починаючи з 2019 року — на роки раніше графіка. Йдеться про автоматичну систему запобігання зіткненням із землею (Auto GCAS), авіабомби GBU-49 із лазерним наведенням тощо.

Однак програма F-35 також зазнає труднощів із впровадженням іншої серії удосконалень, відомої як Technology Refresh 3 (TR-3), яка є необхідною умовою для значної частини модернізації Block 4. За словами Шмідта, серія буде впроваджена не раніше квітня 2024 року.

Фінансові складнощі

Директор відділу контрактів і закупівель для національної безпеки США Джон Людвігсон зазначив, що, окрім технічних проблем, існує й фінансова, оскільки вартість впровадження 66 нових можливостей Block 4 зросла на більш ніж 6 млрд доларів і становить 16,5 млрд.

"Деякі з проблем, які виникли з Block 4, пов'язані з тим, що розробники не завжди мали чітке уявлення про те, що технічно досяжно. У них не було міцної основи для розуміння того, скільки часу займуть ці роботи. Це стало своєрідною подорожжю у світ відкриттів, і їм потрібен був час, щоб зрозуміти це", — підкреслив Людвігсон.

Нагадаємо, компанія Lockheed Martin на замовлення ВМС США розробить електрооптичні дисплеї для шоломів, якими користуються льотчики багатоцільових стелс-винищувачів F-35. Шолом буде оснащуватися проєкційним дисплеєм і системою проєктування сигнатур нічного бачення.