Lockheed Martin зриває терміни: для армії США побудовано менше половини F-35

Через проблеми з версією оновлення TR-3 Повітряні сили не прийняли жодного з виготовлених F-35. Генерал-лейтенант Майкл Шмідт каже, що Lockheed Martin за це платить штрафні санкції.

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Одна з найбільших оборонних компаній США Lockheed Martin у 2023 році побудувала менше половини із запланованих винищувачів F-35. Про це повідомляє Defense News.

Генерал-лейтенант Майкл Шмідт, виконавчий офіцер програми F-35 заявив на слуханні в підкомітеті збройних сил Палати представників, що Lockeed Martin побудував 21 винищувач F-35 TR-3 з 52 одиниць за 2023 рік. Проте компанія знаходиться під контролем, за словами Шмідта.

Виробництво винищувачів з оновленням TR-3 відбувається повільніше очікуваніших темпів. Виробництво ключових деталей відбувається повільніше, ніж очікувалося. Також всі виготовлені F-35 TR-3 знаходяться на заводі Lockheed Martin в очікуванні запчастин.

"Обладнання хороше. Це швидкість, з якою вони їх виробляють, щоб задовольнити наші потреби у виробництві та модернізації. Це буквально невелика кількість компонентів, але мені потрібні всі вони", — пояснює Майкл Шмідт затримку.

Lockheed Martin та Пентагон планували завершити розробку TR-3 до квітня 2023 року, але через проблеми з програмним забезпеченням літаки досі не прийняті на озброєння. Тепер очікується, що F-35 з ПЗ TR-3 будуть готові до наступної весни або у червні 2024 року.

Також Шмідт натякнув, що Lockheed Martin отримує значні штрафні санкції за проблеми з постачанням винищувачів. Відтак вони "мають значний стимул" для досягнення результатів. Наразі проблеми з TR3 не стосуються наявних F-35, бо їх не модернізують до оновлення TR-3.

Нагадаємо, 22 листопада Lockheed Martin пропонує проміжне рішення з технологічним оновленням TR-3.

Звіт армії США показав, що наразі кожен другий F-35 є небоєздатним.