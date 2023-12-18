Всупереч критиці: експерти назвали ключові аргументи, чому F-15 "просто приголомшливий"

Винищувач спочатку замислювався, як машина для повітряного бою. Але конструктори заклали в нього вторинний наземний ударний потенціал, який пізніше і був успішно реалізований.

Незважаючи на періодичну критику винищувачів F-15EX Eagle II, ця платформа зарекомендувала себе на Заході з найкращого боку. І хоча перші літаки McDonnell Douglas F-15 Eagle надійшли на озброєння 1976 року, вони досі продовжують експлуатуватися в небі Ізраїлю, Японії та Саудівської Аравії. Про ключові переваги винищувача розповів 17 грудня військовий експерт Пітер Січіу в матеріалі The National Interest.

Хоча F-15 спочатку замислювався, як винищувач для повітряного бою, пише оглядач, у його конструкцію був закладений вторинний наземний ударний потенціал, який значною мірою і був використаний. Надалі літак був доопрацьований як F-15E Strike Eagle, всепогодний штурмовик, що зберіг усі можливості повітряного бою оригінального Eagle.

"Він оснащений безліччю систем авіоніки та електроніки, які забезпечують F-15E можливість вести бій на малих висотах, вдень і вночі, а також у будь-яку погоду", — зазначив Січіу.

Винищувач F-15 зі стандартним ракетним озброєнням — по 4 AIM-7 і AIM-9 Фото: Вiкiпедiя

Системи управління та навігації

Розробку варіанта F-15E Strike Eagle розпочали у 1980-х роках. Як багатоцільовий винищувач американські ВПС отримали машину 1988 року.

Екіпаж Strike Eagle складається з двох осіб

У передній кабіні F-15E розташовані модернізовані органи управління для пілота, а також головний дисплей із широким кутом огляду і три дисплеї, на які пілот виводить дані про навігацію, наведення зброї та роботу систем.

Другий член екіпажу має в розпорядженні чотири багатофункціональні термінали для роботи з радаром, вибору зброї та моніторингу систем стеження за противником. Екрани для навігації та пульти управління забезпечують ефективну координацію місії та розподіл робочого навантаження.

У навігаційній системі F-15 Strike Eagle використовують лазерний гіроскоп і глобальну систему позиціювання, які постійно відстежують положення літака і передають інформацію в центральний комп'ютер. РЛС літака APG-70 дозволяє екіпажу літака виявляти наземні цілі на великих відстанях. Її ключова особливість полягає в тому, що після сканування району екіпаж заморожує карту "повітря-земля", а потім повертається в режим "повітря-повітря", щоб очистити її від повітряних загроз.

Під час застосування зброї класу "повітря-поверхня" льотчик може виявляти, наводити і вражати цілі класу "повітря-повітря", тоді як бортова система призначає наземну ціль.

Літак має систему інфрачервоної нічної навігації та цілевказівки на малих висотах LANTIRN, що дає змогу виконувати бойові завдання на малих висотах за будь-яких погодних умов вдень і вночі.

Конструкція та двигуни

Літак створено із застосуванням таких високоміцних сплавів: титанові (27%), алюмінієві (37%), високоміцні сталі (5%) і композиційні матеріали (не менше 5-7%). Обшивка оперення винищувача виготовлена з бороепоксидного пластику.

F-15E оснащений двома двигунами Pratt & Whitney F100-PW-220 або 229, в яких використовуються передові цифрові технології для поліпшення характеристик. Максимальна злітна маса машини становить 36,7 т, максимальна швидкість — 2,5 Маха (3 000 км/год) на великій висоті, а на малій висоті він може розвивати швидкість 1,2 Маха (1400 км/год). Бойовий радіус дії становить 1 272 км.

Озброєння

F-15E оснащений чотирма пілонами на крилі, фюзеляжними пілонами й бомботримачами. Він може нести комплекс боєприпасів, що включає чотири ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, чотири AIM-9 Sidewinder, чотири AIM-120 AMRAAM, а також до шести AGM-65 Maverick, дві AGM-84 Harpoon, дві AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-130, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, ракети повітряного нападу.

Крім того, він здатний нести різні бомби, включно з GBU-28 "Bunker Buster" і ядерні бомби B61 або B83. Також машина озброєна 20-мм (0,787 дюйма) 6-ствольною гарматою Гатлінга M61A1 Vulcan, розрахованою на 500 пострілів з боєприпасами M-56 або PGU-28.

"Літак брав участь у численних конфліктах, включно з війною в Перській затоці 1991 року, операціями "Непохитна свобода" та "Іракська свобода". Він зарекомендував себе як дуже потужна й універсальна платформа, що демонструє свою ефективність як у повітряних, так і в наземних операціях", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, корпорація Boeing розраховує передати третій і четвертий винищувачі F-15EX Strike Eagle II для Повітряних сил США. Американському виробнику вдається реалізувати план виробництва винищувачів в останній модифікації, незважаючи на затримку в 4 місяці.