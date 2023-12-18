"Бігли хто куди": елітна бригада ЗС РФ втратила в Україні майже 50% свого складу, — BBC

Російські "чорні берети" брали участь в боях у Київській області та з осені минулого року штурмують Вугледар. Як результат — втрата 18 офіцерів та сотень солдатів, а також підготовка нових мобілізованих "на льоту".

155 бригада морської піхоти, яка вважається елітною у ЗС РФ, втратила на війні в Україні вже майже половину свого складу. Про це йдеться у матеріалі російської служби BBC.

Скільки елітних морпіхів втратила Росія?

Журналістам вдалося встановити імена 234 бійців 155 бригади, які загинули під час повномасштабної війни на території України.

"Це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні", — підкреслили у ЗМІ.

Серед загиблих є 18 офіцерів. Зокрема, життя втратили начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, четверо майорів та п’ятеро капітанів.

Медійники порахували лише тих, про чию загибель повідомляли публічно. Реальна ж кількість втрат може становити приблизно 470 осіб.

Для підрахунку важко поранених скористались формулою, що на кожного загиблого російського окупанта припадає приблизно 1,7-2 тяжких "300". Тобто умовно кількість таких бійців 155 бригади — 940 осіб. Також відомо, що 42 військовослужбовці зникли безвісти.

"Отже, навіть за найбільш консервативною оцінкою втрати особового складу 155-ї бригади можуть перевищувати 1450 осіб з урахуванням загиблих, тяжко поранених та зниклих безвісти", — зазначили у ЗМІ.

Водночас, за оцінкою західних аналітиків, у лютому 2022 року чисельність бригади становила 3000 осіб. Тобто втрати становлять майже 50% від того складу.

Де воювали "чорні берети" РФ?

155 бригада брала участь у боях з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. При цьому морпіхи були змушені виконувати завдання піхоти.

За даними ЗМІ, суттєвих втрат "чорні берети" зазнали у Київській області. Пізніше бійців звинувачували у воєнних злочинах в Бучі. Проте найбільше загиблих 155 бригаді приніс наступ на Вугледар.

"Тільки в нашому списку підтверджених втрат зазначені: комбат, два заступники командира батальйону та 5 командирів роти. Для підготовки заміни цим фахівцям знадобиться щонайменше 7-8 років", — передали журналісти.

Лише у листопаді минулого року під селом Павлівка загинули щонайменше 57 елітних морпіхів, ще дев’ятеро — зникли безвісти.

Павлівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Такі втрати — результат "тактики" ЗС РФ

Окупанти, які потрапили на передову у жовтні-листопаді 2022 року, розповіли про результативну "тактику" командування. Щоправда, результат цей був скоріше здобутком ЗСУ.

Військову еліту випускали на поле бою, не даючи жодних чітких вказівок. Морпіхи навіть не знали, де вони знаходяться.

"Постачання не вистачало, починався обстріл, люди бігли хто куди, командир пропадав чи гинув", — описали у ЗМІ.

В результаті російські військові почали діяти хаотично і розпадались на окремі групи. Невдовзі їх добивали або забирали в полон.

Мобілізованим, які прибували пізніше — у листопаді чи грудні, пощастило більше. Вони були вже більш згуртованими та краще екіпірованими.

"Але постала інша проблема. Виявилося, що нерідко такі підрозділи тренували за одними спеціальностями, наприклад, як артилеристів, а на фронті перекидали у піхоту. У результаті мобілізовані знову виявлялися на передовій непідготовленими", — зазначили журналісти.

За оцінкою аналітиків, нині російських солдатів і молодших офіцерів навчають "на льоту". Завдяки цьому 155 бригада досі існує та навіть продовжує зазнавати втрат, штурмуючи Вугледар.

Вугледар на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, російські окупанти збили власний літак Су-25. У Повітряних силах подякували ворожим зенітникам за роботу.

17 грудня у росЗМІ повідомили, що загарбники отримали новий наказ від президента Володимира Путіна. Для ЗС РФ встановили нові терміни захоплення Авдіївки, бо у попередні вони не вклались.