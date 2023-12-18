Будинки та земля в Буковелі на 52 млн грн: суд передав державі майно Рівненського військкома

За даними ДБР, а АРМА передали 8 будинків і дві земельні ділянки загальною площею 780 квадратних метрів на гірськолижному курорті в Івано-Франківській області.

Суд передав майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка в Національне агентство з питань виявлення активів (АРМА). Його підозрюють у незаконному збагаченні та побитті військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Вартість переданого майна оцінюють у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Серед них:

земельну ділянку з житловим будинком площею 280 квадратних метрів у Буковелі (село Поляниця, Івано-Франківська область;

7 будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на гірськолижному курорті;

земельна ділянка площею близько половини гектара в селищі Ланчин, Івано-Франківська область, з будинком на 316 квадратних метрів;

два вантажні автомобілі.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

У чому підозрюють військкома

У липні у ЗМІ з'явилося відео, де голова Рівненського обласного ТЦК Сергій Луцюк б'є палицею одного зі своїх підлеглих. Пізніше з'ясувалося, що запис був зроблений іншим співробітником, який також працює в ТЦК.

ДБР виявило багато нерухомості та транспортні засоби, зареєстровані на далеких родичів воєнкома.

Луцюка підозрюють у застосуванні насильства та грабежі щодо підлеглого (ст. 426-1, ст. 186 КК України). Також йому висунуто підозру в придбанні активів, що перевищують його законні доходи (ст. 368-5 КК України). Він перебуває під вартою без можливості звільнення під заставу. Після кожного продовження запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду, зазначили в ДБР. Військкому загрожує до 12 років в'язниці.