Росіяни планують створити концерн на базі захопленого "Азовмашу", — ЦНС

У Центрі національного спротиву зазначили, що плани ворога "далекі від реальності", адже промисловий потенціал регіону знищили самі ж окупанти й досі продовжують це робити.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого та знищеного "Азовмашу". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначили, що плани ворога "далекі від реальності", адже промисловий потенціал регіону знищили самі ж окупанти й досі продовжують це робити.

"Проте вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян", — ідеться в повідомленні.

Також у Центрі національного спротиву наголошують, що російські інженери, які прибудуть у регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора, стануть ціллю для Руху Опору.

"Ніхто не лишиться анонімним і не втече від відповідальності", — додають у ЦНС.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що ЗС РФ на окупованих територіях Херсонської області збільшують кількість спецпризначенців для пошуку партизан.

15 грудня в ЦНС заявили, що на території тимчасово окупованого Мелітополя партизани підірвали потяг, який перевозив вантажі російських загарбників.

Також 11 грудня в Центрі розповіли, російські окупанти планують провести інвентаризацію та "націоналізувати" земельні ділянки тих українців, які відмовилися переоформлювати право власності.