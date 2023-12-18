Євросоюз офіційно запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, нові обмеження мають стати черговим ударом по президенту РФ Володимиру Путіну. Європа продовжить допомагати Києву.

Європейський Союз офіційно ухвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерацій. Це вже 12-ті за рахунком обмеження за час повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться на сайті ЄС 18 грудня.

Зазначається, що в документі є як економічні, так і індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії. Такі дії мають стати ще одним ударом по здатності Путіна вести війну, націлюючись на дорогі сектори російської економіки й ускладнюючи обхід санкцій ЄС.

"Цим 12-м пакетом ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять військову машину Росії. Наше послання зрозуміле, як я вже заявляв, очолюючи неофіційну Раду в закордонних справах у Києві: ми залишаємося непохитними в нашій прихильності до України та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу й суверенітет", — заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

12-й пакет санкцій проти РФ: які обмеження включено

Представникам Євросоюзу вдалося домовитися з багатьох питань, серед яких і коштовності.

Діаманти

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Заборона поширюється на алмази російського походження; алмази, що експортуються з РФ; алмази, що прямують транзитом через Росію; російські алмази під час обробки в третіх країнах.

Також пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази, а також ювелірні вироби з діамантами. Діяти обмеження почнуть із 1 січня 2024 року.

Водночас непряма заборона на імпорт російських коштовностей при обробці в третіх країнах вводитиметься поступово. Почнуть реалізовувати план 1 березня 2024 року, а завершать до вересня. Це необхідно для того, щоб мінімізувати збої на ринку ЄС.

Імпортно-експортний контроль і обмеження

У пакеті санкцій передбачено введення жорсткіших обмежень цін на нафту. Буде посилено механізм обміну інформацією, що дасть змогу ідентифікувати судна й організації, які вчиняють оманливі дії. Загалом до списку було додано 29 нових організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

До слова, рада вирішила ввести правила повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні. Це дасть змогу зробити процес продажу й експорту прозорішим, а отже, обходити санкції буде набагато складніше.

Залізо та сталь

Після запровадження 12-го пакету санкцій проти Росії до списку країн-партнерів, які підтримують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії, додається також Швейцарія.

Індивідуальні списки

"На додаток до економічних санкцій Рада ухвалила рішення про внесення до списку значної кількості додаткових фізичних і юридичних осіб", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що країнам Європейського Союзу тривалий час не вдавалося узгодити 12-й пакет санкцій проти Росії через позицію Австрії. За словами журналіста Рікарда Йозвяка, Відень незадоволений тим, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Уже 17 грудня Україна призупинила статус Raiffeisen Bank International як міжнародного спонсора війни. Київ пішов на поступки Австрії для того, щоб ця країна підтримала 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.