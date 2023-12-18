ЗС РФ не захоплять Авдіївку ні до Нового року, ні до виборів, — МВА (відео)

Начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські пропагандисти вже почали готувати населення до того, що термін захоплення міста змінюється.

Російські окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку Донецької області. Однак, захопити місто їм не вдасться ні до Нового року, ні до президентських виборів в РФ. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо".

"Штурми та атаки на місто продовжуються. Втім, їм так і не вдалось захопити місто до звернення їхнього диктатора за підсумками року. Тим більше розуміючи, що вони вже не зможуть захопити місто до цієї дати, вони почали говорити про захоплення до Нового року", — розповів Барабаш.

За його словами, російські пропагандисти вже почали готувати населення Росії до того, що термін захоплення Авдіївки змінюється. Спершу вони заявляли, що ЗС РФ захоплять місто до звернення Путіна, потім до Нового року, а зараз заговорили й про окупацію до президентських виборів.

"Втім, захопити Авдіївку їм не вдасться до Нового року, а тим більше й до президентських виборів. Звичайно, що ціна цьому буде дуже велика. Це важка щоденна робота наших воїнів. Проте, я впевнений, що росіяни не візьмуть Авдіївку", — додав він.

Путін встановив для ЗС РФ нові терміни захоплення Авдіївки

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про новий термін захоплення Авдіївки, який озвучив російському військовому командуванню президент Росії Володимир Путін. Ймовірно, йдеться про захоплення міста до Нового року, щоб показати росіянам "перемогу" до початку 2024 року.

Двоє неназваних окупантів, які штурмують Авдіївку, та ще один офіцер, який перебуває в Донецьку, підтвердили нове завдання для ворожої армії.

Нагадаємо, український командир із позивним "Зам" розповів, що російські окупанти все частіше застосовують на Авдіївському напрямку БПЛА. Лише за два дні позицію його роти 35 разів атакували FPV-дрони.

11 грудня офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів про нову тактику ЗС РФ під Авдіївкою. За його словами, окупантів випускають на поле бою без зброї та бронежилетів. Усе це вони мають добувати самостійно.