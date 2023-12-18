Удар по аеродрому "Морозовськ": дрони ЗСУ знищили два Су-34 і пошкодили 10, — соцмережі

За даними російських пабліків, 10 із 17 дронів досягли своєї мети на аеродромі в Ростовській області, але російські ЗРПК "Панцир-С1" збили 7 ударних БПЛА.

Напередодні, 17 грудня, під час удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області використовувалися 17 українських ударних дронів невстановленого типу. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту, 10 зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Telegram-канал Supernova з посиланням на дані російських провоєнних пабліків.

Зазначається, що 10 із 17 дронів досягли своєї мети, 7 було збито ЗРПК "Панцир-С1".

"Аеродром служить місцем дислокації для 559-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку ПКС РФ (в/ч 75392, Морозовськ).

Під час удару по аеродрому на ньому було 24 винищувачі Су-34, 8 із них передислокували в Ростовську область після ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Морозовськ, Ростовська область РФ

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук після інформації, що поширилася в соцмережах, також повідомив про пошкоджені винищувачі.

Публікація про удар по аеродрому в Ростовській області

Удар по аеродрому в Морозовську

Атака на аеродром у Ростовській області була спільною операцією ЗСУ та СБУ. За даними "РБК-Україна", це місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, де під час удару було до 20 літаків СУ-34, 3 радіолокаційні станції та інше обладнання.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, чому у російських військ перевага у FPV-дронах.

Також повідомлялося, що РФ почали випуск дронів, проти яких безсилий РЕБ.