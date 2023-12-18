Кілька разів змінювали дислокацію, було близько п'яти кабінетів: Маляр про прослушку Залужного (відео)

За словами ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр, інформація може збиратися і для ворога, і для захисту державних інтересів.

Представники українського керівництва усвідомлюють, що їх можуть прослуховувати. Так висловилася колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр після повідомлень про можливе прослуховування в кабінеті, де мав працювати головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це повідомляє NV.

Маляр зазначила, що часом на загальному тлі політичних історій забувають, що задача спецслужб — протидія інформаційним витокам.

Із міркувань безпеки від початку повномасштабного вторгнення представники Міноборони та Генштабу виїхали зі своїх офіційних приміщень, хоча їх було спеціально підготовлено для роботи з держтаємницею та іншою секретною інформацією.

"Ми кілька разів змінювали дислокацію. У мене за час повномасштабного вторгнення було близько п'яти, здається, кабінетів, різних локацій", — пояснила колишня співробітниця Міноборони, додавши, що схожа практика поширювалася й на головнокомандувача.

За її словами, до приміщень, у яких працюють із інформацією, що належить до категорії держтаємниці, заходять без телефонів, папок і сумок.

"Там будь-який шум заглушується. Технічно зроблено так, що ні туди не може проникнути ніякий звук або сигнал, ні звідти вийти", — пояснила вона.

Подібні приміщення є в кожного, хто з цією інформацією працює, водночас існує людський фактор і пов'язані з цим витоки. Тепер потрібно знайти винного, сказала Маляр.

За її словами, держава — знеособлений механізм: там є посада, а не прізвище — і спеціальні служби, наприклад, служба військової контррозвідки або СБУ. Їхнє завдання, незалежно від того, хто на посаді, яке прізвище в людини, охороняти держтаємницю й держінтереси від зазіхання тих, хто обіймає ту чи іншу посаду.

"Усі, хто на цих посадах, знають, що їх контролюють. Не потрібно хвилюватися. Валерій Федорович — дуже обізнана людина, не думаю, що він просто так на-гора видає, щось говорить і це легко зчитати. Ні, звичайно", — пояснила вона.

На запитання журналіста, чи могли співробітники СБУ встановити прослуховувальний пристрій, Маляр відповіла, що потрібно спочатку з'ясувати, чи був узагалі пристрій, про який ідеться.

Маляр уточнила, що інформацію можуть збирати і для того, щоб передавати ворогові, і щоб захистити державні інтереси.

Як витікає інформація з держвідомств України

За словами Маляр, найчастіше інформаційні витоки трапляються через недомислення.

Ганна Маляр — про так зване прослуховування Залужного та витоки даних

"Що там казати, ми іноді з вами в ефірах бачили, що військові виходять із місць битв і розповідають плани підрозділів на завтра та післязавтра. Таке було — і зривалися операції на найгарячіших напрямках. У нас кілька разів це було", — пояснила колишня співробітниця Міноборони. Так само інформація просочується й зі штабів.

"У нас навіть держслужбовці розкривають інформацію, тому що в нас нескінченні перегони за лайками та хорошими новинами", — пояснила Маляр.

Нагадаємо, що Залужний прокоментував повідомлення про встановлене в його кабінеті прослуховування.

Також повідомлялося, що бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ згортають низку операцій до появи F-16 в Україні, які "все змінять".