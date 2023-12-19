"Заплатила високу ціну": у союзників України немає плану перемоги над Росією, — FT

На думку видання, альтернативою мирній угоді з Путіним може стати заморожування війни за корейським сценарієм. Журналісти наголошують на тому, що після поділу Корейського півострова на дві держави Південна Корея досягла економічних успіхів.

Україна вступає в новий рік, стикаючись із нестачею боєприпасів, фінансів і дипломатичної підтримки. Однак основною причиною цих проблем є відсутність чіткої стратегії перемоги у країни та її союзників. Цей дефіцит теорії успіху ставить під питання стійкість підтримки України з боку західних країн. Про це пише британська газета Financial Times.

Видання зазначає, що поточна ситуація повністю контрастує з оптимізмом, притаманним початку року. На початку українським і західним прихильникам було ясно, як досягти перемоги. Планом було почати наступ, прорвати російські лінії та погрожувати Криму в надії на вимушені мирні переговори. Одні сподівалися на це, інші — на падіння Путіна.

"Але контрнаступ провалився — і ні "яструби", ні "голуби" так і не побачили втілення своєї теорії перемоги в життя", — ідеться в матеріалі FT.

На думку британських журналістів, перспективи на 2024 рік видаються невтішними. Журналісти зазначають, що українські збройні сили вже стикаються з нестачею боєприпасів. ЄС і США ледь узгоджують нову військову допомогу. Обіцянки підтримки "стільки, скільки буде потрібно" починають перетворюватися на обмеження.

"Без нових грошей становище України на полі бою може швидко погіршитися. У Москві Путін уже почав говорити про те, що без підтримки ззовні на Україну чекає крах", — підкреслюють у FT.

Можливо, припускають журналісти, 2024 рік стане роком, коли Росія повернеться до наступу, якщо західна допомога не буде достатньою. Однак навіть якщо війна залишиться в глухому куті, час може виявитися на боці Росії. Обидві сторони бачать, що західна підтримка України крихка. Росія зазнала жахливих втрат, але Україна з її населенням, у кілька разів меншим, також постраждала.

Внутрішня політика, включно з президентськими виборами в США, змушує американців стати менш зацікавленими в підтримці України. Після невдачі контрнаступу з'явився скептицизм щодо перспектив України.

Видання зазначає, що без переконливого плану перемоги тиск на Україну для переговорів із Росією тільки збільшуватимуться. Україна могла б зробити поступки, якби була впевнена в дотриманні Росією домовленостей. Але досвід показує, що будь-які угоди з Росією можуть бути порушені.

"Але українські чиновники можуть навести цілу низку угод, які Путін укладав, а потім порушував. Вони вважають, що будь-яке припинення бойових дій буде просто використано Росією як можливість переозброїтися", — пише FT.

Заморожений конфлікт

Альтернативою могло б стати заморожування конфлікту перед повноцінною мирною угодою, яка передбачає наявність перемир'я. У межах цієї угоди сторони зупиняють бойові дії, але не розв'язують ключові політичні питання. Прикладом тут слугує завершення Корейської війни та подальший поділ півострова на Північну та Південну Корею, зазначає видання.

"Південнокорейська модель також вказує на можливу нову теорію перемоги для України. Щойно бойові дії в Кореї припинилися, південнокорейці змогли зосередитися на відновленні своєї економіки — і досягли величезного успіху", — пише FT.

За такого варіанту розвитку подій вкрай важливо, що Україна зберігає доступ до Чорного моря та контролює Одеський морський торговельний порт.

"Він [Київ] також отримав зелене світло на початок переговорів про вступ до ЄС, що повинно поєднуватися зі збільшенням фінансової і технічної допомоги, щоб почати процес відновлення економіки", — додали в FT.

Видання зазначає, що навіть у найактивніших прихильників України на Заході тепер з'являється голос про те, що Києву варто визнати заморожений конфлікт і проголосити свою перемогу.

"Ми повинні змінити світове сприйняття й заявити, що Путін зазнав невдачі", — стверджує один колишній американський чиновник.

Дійсно, у цьому конфлікті результати для Росії виявилися куди менш сприятливими, ніж багато аналітиків сподівалися на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, пише FT.

"Росіяни зазнали принизливої поразки в битві за Київ. Путін пожертвував сотнями тисяч життів заради незначних територіальних досягнень. І в Росії — вперше за багато століть — практично немає союзників на європейському континенті", — йдеться в статті.

На відміну від Росії, зазначають журналісти, Україна нині користується безмірною міжнародною підтримкою та повагою. Хоча країна заплатила високу ціну за цю війну, її статус незалежної держави з власною гордою культурою та ідентичністю вже ніколи не буде підданий сумніву.

"У великій історії це перемога, яка дійсно матиме значення", — резюмує FT.

Нагадаємо, український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", розкритикував статтю NYT, у якій спроба ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини й утримати плацдарм у Кринках була названа "самогубною місією".