БПЛА атакували Москву: три аеропорти закриті, соцмережі повідомили про вибухи (фото)

У трьох столичних аеропортах оголосили план "Ковер". Міноборони Росії підтвердило інформацію про атаку БПЛА та заявило, що дрон знищили над одним з районів Московської області.

У Росії заявили про атаку безпілотників. Повідомляють про роботу ППО в Одинцівському міському окрузі. Про це написав мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

За його словами в окрузі відбита атака безпілотників. Також Собянін зазначив, що за попередньою інформацією внаслідок падіння безпілотників руйнувань та постраждалих немає. Втім на місці працюють екстрені служби.

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Також незавдовно до повідомлення мера Москви російські медіа писали про закриття трьох аеропортів, а саме: "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Усі літаки були направлені до аеропорту "Шереметьєво".

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Російський Telegram-канал Baza написав про введення плану "Ковер" та затримку декількох рейсів на виліт та на приліт.

Реакція Міноборони РФ

У російському Міністерстві оборони заявили, що до атаки безпілотників причетний "київський режим". Також у повідомленні йдеться, що засобами ППО було збито один безпілотний літальний апарат.

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Атака БпЛА у Росії

Також зранку 19 грудня у Росії повідомляли про атаку безпілотних літальних апаратів. Вибухи чули жителі Брянська.

Очільник Брянської області повідомляв про атаку трьох БпЛА. Він писав, що усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною та руйнувань немає.

Також місцеві мешканці писали у соцмережах, що чули гучні вибухи, зокрема, у Московському районі обласного центру.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня БпЛА намагалися атакувати декілька військових частин у Московській області. ЗМІ посилаючись на власні джерела в українській розвідці повідомляли, що це була відповідь на російські атаки на нічні обстріли України.