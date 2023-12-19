"Європа вже не має можливості": у Раді назвали кількість снарядів, яка потрібна Україні на рік (відео)

Київ не розглядає наразі наступальних дій, а має намір перейти в оборону, як заявила Олександра Устінова, представниця комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Україні потрібно на рік мінімум 3 мільйони снарядів, а європейські держави вже не здатні забезпечити потреби. Олександра Устінова, представниця комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, повідомила подробиці в ефірі телеканалу "Рада".

З її слів, в Європі немає такої кількості зброї, яка є в американців. Депутатка наголосила на тому, що у разі, якщо не буде достатньої кількості боєприпасів, нам доведеться готуватися до захисту. Наразі ствворюються три лінії фортифікацій.

"Треба готуватися до оборонної війни. Ми вже не говоримо про контрнаступ", – заявила Устінова.

Представниця українського парламенту звернула увагу на те, що США на початок війни виробляла 150 тисяч снарядів на рік, зараз — 300 тисяч. Російські окупанти за 10 днів використовують таку кількість, ми — за місяць, півтора. Європейці обіцяли, що зроблять мільйон боєприпасів — зробили 180 тисяч, не мають більше можливості.

"Нам потрібно на рік мінімум 3 мільйони снарядів", – повідомила вона.

Необхідно шукати альтернативні підходи до війни, оскільки, з її слів, це питання номер один для військових. У світі не вистачає вибухівки та снарядів. Ніхто, окрім Росії, до цього часу не переналаштувався на виробництво.

Снаряди для України: що відомо

13 листопада верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що для виконання обіцянки про мільйон снарядів для ЗСУ Європейський Союз може почати перенаправляти в Україну боєприпаси, які спочатку призначалися для експорту в треті країни. За його словами, в Україну було відправлено понад 300 тисяч снарядів із наявних запасів країн ЄС.

Нагадаємо, США 7 грудня оголосили стосовно передавання технологій і спільне виробництво зброї з Україною. Співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів і ремонті військової техніки.