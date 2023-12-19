Найбільше в Криму: росіяни масово викрадають українців на окупованих територіях, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що всім затриманим інкримінують екстремізм або державну зраду. Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують масово викрадати українців за нібито екстремізм, або держзраду. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомили в Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, людей викрадають цілими родинами за наводками колаборантів. Їх підозрюють в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами "доносів" стають й ті, до кого ворог має особисту неприязнь.

Крім того, в Центрі додають, що всім затриманим інкримінують або екстремізм, або державну зраду.

Координатори підпілля зазначили, що минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше таких інцидентів прослідкували в тимчасово окупованому Криму.

В ЦНС наголошують, що в більшості випадків до затриманих не пускають навіть родичів.Також запевняють, що всі дотичні особи до репресій українців будуть встановлені та покарані.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окуповані території ворог завозить робітників із Російської Федерації, аби ті ремонтували пошкоджену військову техніку. Місцеві робітники на підприємствах на ТОТ переважно відмовилися від співпраці з ворогом.

17 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові збільшили кількість спецпризначенців для пошуку підпілля в Херсонській області. Ворог сформував маневрені групи РЕР, завдання яких — запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Також виділено близько ста представників Росгвардії для прочісування населених пунктів.