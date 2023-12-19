"Могли би принести користь на фронті": майор ЗСУ Жорін висловився про мобілізацію в'язнів

Заступник командира 3 ОШБр наголосив, що на мобілізованих ув’язнених можна було б перекласти лише "частину задач". Однак він переконаний, що від таких людей була б користь на фронті.

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін розповів детальніше про ідею мобілізувати ув’язнених в Україні. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 19 грудня.

"Я абсолютно за таку історію, але треба розуміти, що це досить складний людський ресурс, є певні особливості в роботі з цією категорією", — написав військовослужбовець.

Він зазначив, що першочергово йдеться про дисципліну.

"Безумовно, не можна було б розраховувати на них в повному обсязі, але частину задач покласти — цілком можливо", — підкреслив Жорін.

З його слів, в’язні були б корисними на передовій. Однак це можливо лише за умови правильного підбору кадрових офіцерів, які б такими підрозділами керували, та загалом усього командного складу.

Публікація Максима Жоріна від 19 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Максим Жорін заявив, що не проти створення в Україні бойових загонів з ув'язнених як у РФ. З його слів, таке рішення допомогло б закрити одночасно "кілька питань", зокрема брак людського ресурсу у війську та "невиправдану" витрату коштів на цих людей.

За даними ЗМІ, Росія відправила на війну в Україні вже понад 100 тисяч в’язнів зі своїх колоній. Лише ПВК "Вагнер" за 2022 рік завербувала майже 50 тисяч ув’язнених.