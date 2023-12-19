Поквартирний обхід чоловіків: що буде, якщо військовозобов'язаний не відчинить двері ТЦК

Мобілізаційний процес повинен безперервно відбуватися у країні, в якій іде війна. У Полтаві чоловікам за місцем проживання видаватимуть повістки з метою уточнення даних, розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова.

У Полтаві працівники ТЦК та СП разом із представниками міської ради вручають повістки військовозобов'язаним за місцем проживання. В.о. міського голови Катерина Ямщикова розповіла в коментарі для "ТСН.ua" про посилення мобілізаційних заходів.

Вона зазначила, що було відповідне звернення щодо необхідності посилення мобілізаційних заходів у місті.

"Хтось каже про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно вмикати тему політики. Коли у країні війна — це (мобілізація, — ред.) той процес, який має безперервно відбуватися", — сказала Катерина Ямщикова.

З її слів, поквартирний обхід військовозобов’язаних чоловіків не є ініціативою лише міської ради, натомість це процес, який відбувається з іншими органами. На запитання журналістів, чи будуть полтавчанам, які не відкривають представникам ТЦК, вибивати двері, вона заявила, що цього не буде.

"У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відчиняють — уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян", — пояснила вона.

Катерина Ямщикова додала, що всі діють в рамках законодавства, йде посилення оповіщення. Зокрема, важливо розуміти, що повістки видаються з метою уточнення даних.

Нагадаємо, 17 грудня речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що в Полтаві повістки вручатимуть за місцем проживання. З його слів, це не свідчить про посилення мобілізації.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що згідно з українським законодавством представники органів місцевого самоврятування та керівники підприємств можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Він зазначив, що процес вручення повісток — це не автоматичний квиток на війну, а актуалізація даних українців.