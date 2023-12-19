Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у певних винятках, – ЗМІ

Минулого року, як повідомили журналісти, Швейцарія експортувала рекордну кількість різної військової техніки.

Уряд Швейцарії отримав дозвіл від парламенту країни схвалювати експорт зброї у виняткових випадках. Подробиці повідомило видання Swissinfo.

Влада може відступати від попередніх норм та обмежень. Схвалення експорту військових матеріалів вже не розглядається настільки суворо. Обидві палати парламенту погодилися.

Правоцентристська коаліція вирішила схвалити поправку до відповідного закону. "Соціал-демократи" і "зелені", як йдеться у повідомленні, дотримувалися іншої позиції.

До цього закону мають намір додати нову статтю. У ній передбачена можливість відхилитися від попередніх критеріїв ліцензування експорту військової техніки в інші держави у виняткових випадках. Захист інтересів зовнішньої політики або політики безпеки країни водночас буде збережено. Захист інтересів зовнішньої політики або політики безпеки країни у документі зафіксовано.

До народної ініціативи "Проти експорту зброї до країн громадянської війни" законодавці виключили статтю 22b із контрпропозиції уряду. Це й виявилося вирішальним фактором для відкликання цієї петиції про референдум.

Минулого року, як повідомило видання, Швейцарія експортувала рекордну кількість військової різної техніки. Проте наразі серед представників влади тривають дискусії та численні дебати щодо того, як експорт зброї, особливо під час війни, здатен відповідати нейтралітету Швейцарії та гуманітарній традиції країни.

Нагадаємо, 1 грудня Швейцарія вирішила заморозити російські активи на 8,8 млрд доларів. За оцінками фінансистів, заморожені кошти росіян становлять лише частину загального багатства, яким володіють громадяни РФ у країні.