Стягли більше військ, ніж було за Пригожина: поблизу Бахмута ЗС РФ зосередили 80 тисяч солдатів

ЗС РФ мають намір до Нового року вирішити питання із кількома секторами навколо міста, щоб створити плацдарм для розвитку наступу на Часів Яр і виходу на лівий бік від "залізниці", говорить Олександр Коваленко.

В районі міста Бахмут на Донеччині ЗС РФ продовжують посилювати тиск на позиції Сил оборони України. Вони хочуть вийти на Часів Яр. Ситуацію на Бахмутському напрямку проаналізував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На думку експерта, ЗС РФ мають намір до Нового року вирішити питання із західним та південно-західним секторами навколо міста, щоб створити плацдарм для розвитку наступу на Часів Яр і буфер безпеки для траси 0513, яка опинилася під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщіївки та виходу на лівий бік від "залізниці".

"Згідно з останніми даними, в районі Бахмута ЗС РФ сконцентрували 80 тис. особового складу. Це пікове значення присутності ЗС РФ у районі міста за весь час наступальних дій. Навіть у розпал наступу 2022-2023 орд "генералісімуса" Пригожина, такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося", — зазначив експерт.

Він додав, що окупанти задіяли в боях підрозділи 11-ї ОДШБр і разом з 56-ю та 83-ю ОДШБр, які були весь цей час у резерві. 83-тю бригаду командування ЗС РФ активно використовує в районі Іванівського.

"У певному сенсі, Іванівське для командування ВДВ, це шанс довести кров'ю та м'ясом 11-й ОДШБр із далекого Улан-Уде, що вони "можуть". Тому не здивуюся, якщо командування готове заради цього села покласти всю бригаду, але досягти поставленої мети. Тим більше, що на схід від Івановського 102-й МСП 150 МСД злив кілька позицій", — вважає Олександр Коваленко.

За словами експерта, у районі Богданівки окупанти посилили наступ підрозділами 200-ї ОМСБр, а для її посилення залучили підрозділи 331-го ПДП 98-ї ПДД.

"Південно-західний сектор зараз перебуває під пресингом переважно 72-го ОМСБр. Зі свого боку, відчутного успіху у спробах відбити Кліщіївку, де мають підтримку 1307-го МСП 6 МСД та Андріївку, дані підрозділи не мали і навіть, навпаки, за результатами системних контратак підрозділів СОУ змушені були відійти з низки позицій. У районі Курдюмівки, на північ, інтенсифікувалися дії 57-ї ОМСБр 5 ОВА, але, знову ж таки, без критичних наслідків для Сил оборони України", — говорить Коваленко.

Він резюмував, що росіяни посилюють тиск у районі Бахмута і ставлять собі за мету вихід на Часів Яр і непокояться через логістичну артерію з Горлівкою.

"В нинішніх реаліях, попри кількісну перевагу, зокрема, зосередивши в районі міста майже 50% від групи військ "Південь", досягти певних переломних результатів не можуть. Їхнє повзуче, по десятку метрів на день, а часом і з відступом, наступ, поки не демонструє потенціалу для стрімкого ривка і прориву нашої оборони. Але тиск дуже великий і, щоб його відбивати, необхідний відповідний інструментарій, надходження якого на ЛБС поки що залежить, на жаль, не від нас", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що ЗС РФ сконцентрували свої військові та інформаційні атаки навколо Мар'їнки та Авдіївки і утримувати їх Силам оборони України все складніше, тому що не вистачає людей та набоїв.