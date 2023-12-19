Одна з нових розробок України: ЗСУ знищують ЗС РФ на Бахмутському напрямку з вогнеметів (фото)

Постріл з РПВ-16 за своєю потужністю еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122-мм.

На Бахмутському напрямку українські захисники нищать росіян, застосовуючи проти них реактивні піхотні вогнемети РПВ-16. Про це пише "Військовий кур'єр".

Зазначається, що гранатомет — одна з нових розробок України.

Реактивний піхотний вогнемет РПВ-16

Вперше його публічно продемонстрували 2017 року. Його було розроблено одним із науково-дослідних інститутів в Україні.

"Вогнемет має високу ефективність завдяки спеціальній термобаричний бойовій частині, також відомої, як боєприпас об’ємного вибуху. Бойова частина додатково має осколковий ефект. Під час детонації бойової частини РПВ-16, вона розпилює аерозольну хмару з діаметром 7-8 метрів, яка через 0,2 секунди детонує та утворює вогняну зону ураження об’ємом 120 кв. м., з температурою 2500°C та надлишковим тиском", — пише "Військовий кур'єр".

Постріл з РПВ-16 за своєю потужністю еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122-мм. Гранатомет ефективний проти легкоброньованої техніки та живої сили противника, укриттів, вогневих точок.

Дальність прицільного вогню під час використання штатного діоптричного приціл складає до 600 м. Вага РПВ, разом з бойовою частиною, становить 11 кг.

Нагадаємо, що в українських телеграм-каналах розповсюдили фото унікальної розробки — танка "Обʼєкт 14". Заявляється, що його відновили й він перебуває на озброєні ЗСУ.