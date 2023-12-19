Контрнаступ ЗСУ: Україна знищила майже 90% регулярної армії Росії, — Подоляк

За словами радника глави ОП, не зовсім коректно говорити про те, що плани Сил оборони провалилися, адже противник щодня зазнає колосальних втрат.

Дивно говорити про нібито провал українського контрнаступу, коли російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на всіх напрямках і в усіх сферах. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі 19 грудня.

За його словами, Росія сьогодні втрачає цілі військові частини, а також панічно виводить залишки свого Чорноморського флоту ближче до бухти в Новоросійську. В акваторії Чорного моря більше не безпечно для кораблів противника.

"Елітні — десант, морпіхи, спецпідрозділи, контракт. 87 % "регулярки", в яку перед повномасштабним вторгненням було закачано неймовірну кількість грошей і яку буквально демонізували в багатьох країнах, знищено. РФ істерично шукає снаряди/амуніцію де завгодно і живе вже в борг перед КНДР", — ідеться в повідомленні.

Також проводиться нескінченний рекрутинг у вічних табірних зонах, а на фронт здебільшого їдуть засуджені. Як заявив радник глави ОП, Росія не має навіть найменшого просування на полі бою, але, незважаючи на це, різні медіа продовжують писати про те, що ЗСУ нібито не впоралися з поставленими завданнями і не повернули під свій контроль українські території.

"Дивні розповіді про те, що український наступ не такий успішний, як міг би бути (якщо за основу брати класичний двогодинний голлівудський блокбастер), і що, напевно, треба починати домовлятися з убивцею, який сам у шоці. Дивно. І ще раз дивно.", — продовжує Михайло Подоляк.

Радник глави ОП переконаний, що будь-які поступки противнику лише демотивують українських політиків і виборців, а також дадуть зрозуміти Кремлю, що в нього може бути шанс вкотре уникнути відповідальності. У зв'язку з цим світ закликали повернутися до стандартів і більш справедливо описувати те, що відбувається на полі бою, адже реальність інша і Україна вже практично два роки ефективно протистоїть противнику.

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік Росія не досягла жодного результату на полі бою. За його словами, окупанти не змогли домогтися жодної з озвучених Кремлем цілей, зокрема повної окупації Донбасу.