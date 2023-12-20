"Чесна людина": росЗМІ видали норвезького музиканта Варґа Вікернеса за загиблого письменника

Російські журналісти, використовуючи різні фотографії музиканта гурту Burzum, видали його за бійця ЗС РФ, який нібито загинув в Україні. Виявилося, що такої людини взагалі не існує.

Місцеві російські новинні сайти поширили фейкову новину про загибель на війні в Україні письменника з міста Дятьково Олега Билдаєва. У некролозі, опублікованому в брянських пабліках, йшлося про смертельне поранення росіянина, і до нього було прикріплене фото норвезького музиканта, автора пісень гурту Варґа Вікернеса, який відсидів у в'язниці 16 років за вбивство.

"Учора вранці ми дізналися трагічну новину, що на передовій загинув доброволець СВО і дятьківський письменник Олег Билдаєв, а також чесна і хороша людина", — писали брянські сайти, пообіцявши назвати "дату прощання з військовослужбовцем".

Дезінформацію спростували колеги — брянські журналісти заявили, що про таку людину в Дятьково ніхто не знає, і його книжок ніхто не читав.

"Однак пошуковики не видають названого прізвища, натомість фотографій норвезького музиканта повно, зокрема й тих, які використовували брянські ЗМІ. Вони масово послалися на групу "Подслушано Дятьково", не намагаючись перевірити повідомлення ще раз. Саме в цій групі опублікували дивний текст із двома знімками", — написали російські журналісти видання "Брянские новости".

Замість того, щоб використовувати фото реальної людини, російські ЗМІ опублікували фотографію норвезького музиканта Варґа Вікернеса.

Примітно, що використовувалися різні фото музиканта, які можна знайти тільки за запитом "Варг Вікернес", а не за ім'ям вигаданого письменника.

Хто такий Варг Вікернес

Варґ Вікернес (справжнє ім'я Крістіан Ларсен Вікернес, з 2013 року зареєстрований як Луї Каше) — норвезький музикант, творець і єдиний учасник музичного проєкту Burzum у жанрі блек-метал і ембієнт. 1993 року за вбивство свого друга, гітариста блек-метал гурту Mayhem Евронімуса, був засуджений до 21 року тюремного ув'язнення. У 2009 році вийшов на свободу.

Варґ Вікернес Варґ Вікернес

Вікернес є активним прихильником Росії та критиком Європи і НАТО. Він вважає, що "СРСР не мав права віддавати Крим Україні" і що "Росія повинна повернути собі свою історичну територію".

У 2021 році Вікернеса внесли в базу центру "Миротворець" за антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі побили росіянина, який повернувся з війни в Україні. Російські волонтери заявили, що нападник дорікав окупанту в тому, що той узяв участь у війні.