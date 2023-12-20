"Чесна людина": росЗМІ видали норвезького музиканта Варґа Вікернеса за загиблого письменника

Російські журналісти, використовуючи різні фотографії музиканта гурту Burzum, видали його за бійця ЗС РФ, який нібито загинув в Україні. Виявилося, що такої людини взагалі не існує.

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Місцеві російські новинні сайти поширили фейкову новину про загибель на війні в Україні письменника з міста Дятьково Олега Билдаєва. У некролозі, опублікованому в брянських пабліках, йшлося про смертельне поранення росіянина, і до нього було прикріплене фото норвезького музиканта, автора пісень гурту Варґа Вікернеса, який відсидів у в'язниці 16 років за вбивство.

"Учора вранці ми дізналися трагічну новину, що на передовій загинув доброволець СВО і дятьківський письменник Олег Билдаєв, а також чесна і хороша людина", — писали брянські сайти, пообіцявши назвати "дату прощання з військовослужбовцем".

Дезінформацію спростували колеги — брянські журналісти заявили, що про таку людину в Дятьково ніхто не знає, і його книжок ніхто не читав.

"Однак пошуковики не видають названого прізвища, натомість фотографій норвезького музиканта повно, зокрема й тих, які використовували брянські ЗМІ. Вони масово послалися на групу "Подслушано Дятьково", не намагаючись перевірити повідомлення ще раз. Саме в цій групі опублікували дивний текст із двома знімками", — написали російські журналісти видання "Брянские новости".

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Замість того, щоб використовувати фото реальної людини, російські ЗМІ опублікували фотографію норвезького музиканта Варґа Вікернеса.

Примітно, що використовувалися різні фото музиканта, які можна знайти тільки за запитом "Варг Вікернес", а не за ім'ям вигаданого письменника.

Хто такий Варг Вікернес

Варґ Вікернес (справжнє ім'я Крістіан Ларсен Вікернес, з 2013 року зареєстрований як Луї Каше) — норвезький музикант, творець і єдиний учасник музичного проєкту Burzum у жанрі блек-метал і ембієнт. 1993 року за вбивство свого друга, гітариста блек-метал гурту Mayhem Евронімуса, був засуджений до 21 року тюремного ув'язнення. У 2009 році вийшов на свободу.

Варґ Вікернес Варґ Вікернес

Вікернес є активним прихильником Росії та критиком Європи і НАТО. Він вважає, що "СРСР не мав права віддавати Крим Україні" і що "Росія повинна повернути собі свою історичну територію".

У 2021 році Вікернеса внесли в базу центру "Миротворець" за антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі побили росіянина, який повернувся з війни в Україні. Російські волонтери заявили, що нападник дорікав окупанту в тому, що той узяв участь у війні.